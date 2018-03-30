Суркис раскритиковал ФФУ за пролет сборной мимо юношеского Евро

КИЕВ, 30 — РИА Новости Украина. Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис заявил, что Федерация футбола Украины должна нести ответственность за недопуск юношеской сборной U-17 из-за дисквалификации команды, говорится на официальном сайте клуба.

Напомним, юношеская сборная Украины U-17 дисквалифицирована, а Федерация футбола Украины оштрафована на две тысячи евро из-за ошибки тренерского штаба команды и выхода в матче элит-раунда Евро-2018 дисквалифицированных игроков.

"Что сейчас творится в душах юных футболистов сборной U-17, которые в честной борьбе выиграли путевку на ЧЕ, а потом оказалось, что они туда не поедут из-за расхлябанности работников ФФУ? Как объяснить мальчишкам, что взрослые дяди напутали в документах и теперь они никуда не едут, а едут те, кого они обыграли на футбольном поле? Кто за это ответит? Я помню времена, когда ФФУ ютилась в нескольких арендованных комнатах с туалетом в конце коридора, когда там работали всего несколько человек. Но это были люди, преданные футболу, люди, которые просто не могли совершить такой ошибки… В федерации есть целый комитет сборных команд во главе с Мироном Маркевичем, который должен заниматься всеми процедурными вопросами. Чем и кто там сейчас занимается – не представляю. Может, образования людям не хватает? Может, дипломы не те?", — возмущен Суркис.

По его словам, половина состава дисквалифицированной сборной — воспитанники киевского "Динамо".

"Я думаю над тем, что говорить ребятам, поскольку в той сборной динамовцев – полсостава. Как им объяснить то, что случилось? Как заставить верить в справедливость? Я лично вкладываю в этих ребят всю свою душу. Стараюсь создать все условия для тренировок, быта и всего остального. И руководители других клубов, думаю, делают то же самое. Это, кроме прочего, и денег стоит. И после этого федерация, которая должна это все объединить, просто плюет нам в душу, сводит на нет годы работы. Ну как можно было не увидеть очевидного? Не сделать элементарного? Это не просто скандал – это показатель вопиющего непрофессионализма", — уверен президент "Динамо".

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Ранее президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко пообещал суровое наказание для виновных в техническом поражении юношеской сборной U-17, которая была отстранена от юношеского Евро-2018 по решению УЕФА.