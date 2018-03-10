наверх
10.03.201822:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Денис Гармаш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Полузащитник ФК Динамо (Киев) Денис Гармаш
    Полузащитник Гармаш продлил контракт с "Динамо"
    17:26 29.01.2018
    110
    Гармаш попал в систему "Динамо" в 2007 году, в том же году дебютировал за основную команду. В общей сложности в составе киевлян он провел 221 матч и забил 32 мяча, по два раза выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
    Полузащитник ФК Динамо (Киев) Денис Гармаш
    Обстрел авто Гармаша. Футболисту выделили охрану
    16:23 08.12.2017
    316
    По словам президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, Денису Гармашу дали охрану, и футболист, и его семья находятся в безопасности.
    Денис Гармаш
    "Динамовец" Гармаш впервые прокомментировал обстрел своего джипа
    16:18 06.12.2017
    583Днепр, Львов: взрывные события
    Игрок киевского "Динамо" Денис Гармаш заявил, что у него нет долгов и он даже представить не может, кто и с какой целью обстрелял его джип Porsche Panamera.
    Неизвестный, который расстрел автомобиль футболиста Дениса Гармаша
    СМИ: обстрел авто Дениса Гармаша связан с его долгами
    14:46 05.12.2017
    737
    Porsche Panamera игрока киевского "Динамо" был расстрелян в подземном паркинге. Преступники выпустили несколько очередей и превратили авто в решето.
    Автомобиль Дениса Гармаша, который был обстрелян в Киеве
    В Киеве обстрелян автомобиль игрока киевского "Динамо" - СМИ
    10:59 05.12.2017
    1832Днепр, Львов: взрывные события
    По информации телеканала, автомобиль Дениса Гармаша был обстрелян неизвестными на подземном паркинге на Днепровской набережной.
    Полузащитник ФК Динамо (Киев) Денис Гармаш
    Гармаш продлил контракт с киевским "Динамо" до 2018 года
    21:57 24.09.2015
    65
    25-летний полузащитник выступает за столичный клуб с 2007 года. С тех пор он забил двадцать три гола в 196 играх.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
    0
    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Все теги