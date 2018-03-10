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Гармаш попал в систему "Динамо" в 2007 году, в том же году дебютировал за основную команду. В общей сложности в составе киевлян он провел 221 матч и забил 32 мяча, по два раза выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.