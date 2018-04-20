На дне рождения Дениса Гармаша спела звезда русского шансона

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Полузащитник "Динамо" (Киев) и сборной Украины Денис Гармаш отметил свой день рождения на широкую ногу: 19 апреля, когда ему исполнилось 28 лет, на праздновании выступила знаменитая певица Любовь Успенская.

Фото Instagram masha_mash20 Любовь Успенская спела на дне рождения Дениса Гармаша

На празднике также присутствовали одноклубники Гармаша Георгий Бущан и Олег Гусев, а также бывший игрок "Динамо" Сергей Рыбалка, выступающий сейчас за турецкий "Сивасспор". Все они пришли со своими супругами.

День рождения Гармаша не обошлось и без традиционного выноса торта со свечами-фейреверками и хорового пения "Happy birthday to You".

Ранее сообщалось, что Денис Гармаш обратится с иском к коммунальному предприятию, которое обслуживало паркинг, где был расстрелян из автоматического оружия автомобиль игрока Porsche Panamera.