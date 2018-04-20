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    На дне рождения Дениса Гармаша спела звезда русского шансона

    (обновлено: )52620
    Поздравить полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша пришли одноклубники с женами, а также знаменитая российская певица.
    Полузащитник ФК Динамо (Киев) Денис Гармаш
    Фото ФК "Динамо" (Киев)

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Полузащитник "Динамо" (Киев) и сборной Украины Денис Гармаш отметил свой день рождения на широкую ногу: 19 апреля, когда ему исполнилось 28 лет, на праздновании выступила знаменитая певица Любовь Успенская.

    Фото Instagram masha_mash20
    Любовь Успенская спела на дне рождения Дениса Гармаша

    На празднике также присутствовали одноклубники Гармаша Георгий Бущан и Олег Гусев, а также бывший игрок "Динамо" Сергей Рыбалка, выступающий сейчас за турецкий "Сивасспор". Все они пришли со своими супругами.

    День рождения Гармаша не обошлось и без традиционного выноса торта со свечами-фейреверками и хорового пения "Happy birthday to You".

    Ранее сообщалось, что Денис Гармаш обратится с иском к коммунальному предприятию, которое обслуживало паркинг, где был расстрелян из автоматического оружия автомобиль игрока Porsche Panamera.

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