"Динамовец" требует возместить 1,3 млн за расстрелянный Porsche Panamera

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш обратится с иском к коммунальному предприятию, которое обслуживало паркинг, где был расстрелян из автоматического оружия автомобиль игрока Porsche Panamera.

"Денис Гармаш требует возместить 1326242 гривен убытков, а именно расходы на ремонт и восстановление автомобиля. Согласно иску, Денис Гармаш в декабре 2012 года приобрел место в подземном паркинге в доме на ул. Днепровская набережная в Киеве. С КП "Житло-сервис" футболист заключил договор об участии в расходах на содержание паркинга", — об этом "Футбол 24" сообщил юрист Виктор Фоменко, который будет представлять интересы футболиста в суде.

По этому договору предприятие, в частности обязывалось не допускать на территорию паркинга посторонних лиц. В договоре также указано, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора виновная сторона несет ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Гармаш ссылается ст. 906 ГК Украины, в которой говорится, что убытки, причиненные заказчику невыполнением или ненадлежащим выполнением договора о предоставлении услуг за плату, подлежат возмещению исполнителем в случае наличия его вины в полном объеме, если иное не установлено договором.

Таким образом, Гармаш связывает ущерба имуществу именно с ненадлежащим исполнением условий договора. Паркинг имеет два выезда и два входа-выхода, в то время как охрану паркинга в тот день осуществлял только один дежурный.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что обстрел автомобиля игрока киевского "Динамо" Дениса Гармаша связан с его долгами за игры на тотализаторе.