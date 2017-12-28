В Черкассах обстрелян автомобиль городского активиста

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В Черкассах неизвестные расстреляли автомобиль руководителя местной общественной организации Ярослава Лаврова.

О происшествии Лавров сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фото поврежденной машины. Он связывает инцидент со своей общественной деятельностью.

"События сегодняшней ночи связываю только с критикой городских властей. Видимо, кто-то из наших власть имущих не придумал ничего лучше, чем запугать и закрыть рот в лучших традициях начала 90-х. Это все не удивительно, учитывая кто сейчас у нас в руководстве городом", — написал Лавров.

По его словам, подано заявление в правоохранительные органы с просьбой провести ходе расследование. Правда, спустя несколько часов никто из полиции с ним не выходил на связь.

Напомним, что в начале декабря в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль игрока киевского "Динамо" Дениса Гармаша. По его Porsche была выпущена очередь из автомата.