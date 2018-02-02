В Киеве обстреляли автобусы

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные в пятницу обстреляли припаркованные автобусы в Голосеевском районе Киева, пострадавших нет.

"Расстрел микроавтобусов в Киеве: в Голосеевском районе неизвестные обстреляли припаркованные пассажирские бусы. Говорят, конфликт перевозчиков. Люди не пострадали", — сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

dtp.kiev.ua/Facebook, 2 февраля 2018

В настоящее время ожидается прибытие полицейских и следственно-оперативной группы.

facebook.com/dtp.kiev.ua Обстрел автобусов в Киеве, 2 февраля 2018

В конце января в Киеве трое юношей ранили пассажира, который вступился за кондуктора. Конфликт между молодыми людьми и пострадавшим начался в салоне автобуса.