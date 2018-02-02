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    Киев

    В Киеве обстреляли автобусы

    (обновлено: )98130
    В соцсетях сообщается, что неизвестные обстреляли несколько припаркованных пассажирских автобусов в Голосеевском районе столицы, пострадавших нет. Сообщается, что это были разборки перевозчиков.
    Обстрел автобусов в Киеве, 2 февраля 2018
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные в пятницу обстреляли припаркованные автобусы в Голосеевском районе Киева, пострадавших нет.

    "Расстрел микроавтобусов в Киеве: в Голосеевском районе неизвестные обстреляли припаркованные пассажирские бусы. Говорят, конфликт перевозчиков. Люди не пострадали", — сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. 

    dtp.kiev.ua/Facebook, 2 февраля 2018

    В настоящее время ожидается прибытие полицейских и следственно-оперативной группы.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    Обстрел автобусов в Киеве, 2 февраля 2018

    В конце января в Киеве трое юношей ранили пассажира, который вступился за кондуктора. Конфликт между молодыми людьми и пострадавшим начался в салоне автобуса. 

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