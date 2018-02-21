Порошенко заявил об обстреле его авто возле Луганска

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные обстреляли автомобиль президента Петра Порошенко в 2014 году во время посещения Изварино Луганской области, которое в настоящее время не контролируется Киевом. Об этом заявил глава государства в среду в ходе дачи показаний на заседании Оболонского районного суда Киева в режиме видеоконференции.

Президент сообщил, что в апреле 2014 года у него состоялась встреча с преподавательским составом одного из университетов Луганска. По его словам, в ходе переговоров был выключен свет, а "молодчики пытались заблокировать" встречу.

Далее, как сообщил Порошенко, он направился в Изварино, и его автомобиль "был обстрелян".

"В ходе встречи с жителями Изварино тоже были провокационные выступления неизвестных людей, которые пересекли границу с российской стороны", — заявил президент.

Оболонский районный суд Киева в среду досрочно закончил допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля в режиме видеоконференции по уголовному делу экс-президента страны Виктора Януковича после того, как адвокаты обвиняемого спросили нынешнего президента о его отдыхе на Мальдивах.