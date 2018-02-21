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    Порошенко заявил об обстреле его авто возле Луганска

    Тема:

    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича (746)

    (обновлено: )355111
    Заявление президента прозвучало в ходе дачи показаний на заседании Оболонского районного суда Киева. По словам Петра Порошенко, инцидент произошел, когда он ехал в Изварино.
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктор Януковича
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные обстреляли автомобиль президента Петра Порошенко в 2014 году во время посещения Изварино Луганской области, которое в настоящее время не контролируется Киевом. Об этом заявил глава государства в среду в ходе дачи показаний на заседании Оболонского районного суда Киева в режиме видеоконференции.

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    Президент сообщил, что в апреле 2014 года у него состоялась встреча с преподавательским составом одного из университетов Луганска. По его словам, в ходе переговоров был выключен свет, а "молодчики пытались заблокировать" встречу.

    Далее, как сообщил Порошенко, он направился в Изварино, и его автомобиль "был обстрелян".

    "В ходе встречи с жителями Изварино тоже были провокационные выступления неизвестных людей, которые пересекли границу с российской стороны", — заявил президент. 

    Оболонский районный суд Киева в среду досрочно закончил допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля в режиме видеоконференции по уголовному делу экс-президента страны Виктора Януковича после того, как адвокаты обвиняемого спросили нынешнего президента о его отдыхе на Мальдивах.

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