Украина криминальная: взрывы и загадочные самоубийства СБУшников

Рома Барабаш / kiev.informator.ua

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

С каждым днем жить в Украине становится все страшнее. Редко какие выходные в стране проходят спокойно, не превращаясь в сводку криминальных новостей. Не стали исключением и эти.

Самые громкие ЧП минувших выходных — в обзоре РИА Новости Украина.

Взрыв возле "Киевэнерго"

В ночь на 15 апреля в столице возле здания "Киевэнерго" на проспекте Победы, 93 раздался взрыв. Вследствие этого никто не пострадал, но были выбиты двери, повреждены окна и фасад здания. В полиции предполагают, что преступник мог использовать гранату.

После нападения "Киевэнерго" усилила меры безопасности клиентов и персонала в рабочие дни во всех центрах обслуживания.

Компания также обратилась в правоохранительные органы для расследования инцидента.

Центр обслуживания на проспекте Победы, где произошел взрыв, закрыт на ремонт.

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Это уже не первый подобный инцидент за последние дни.

Перед этим в ночь на пятницу, 13 апреля, в здание ХК "Киевгорстрой" на улице Омельяновича-Павленко 4/6 в Печерском районе столицы стреляли из ручного противотанкового гранатомета. Неизвестные злоумышленники попали в отдел продаж компании, возле которого также расположен ресторан "Хмели-сунели".

В обстрелянном здании также находится офис "Громадського ТБ".

Взрыв в киевском парке

Взрывом гранаты закончился и конфликт в столичном парке Киото.

Предварительно установлено, что в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт. Последним аргументом в споре стала брошенная граната.

От взрыва пострадал сам злоумышленник — 34-летний житель Черниговской области. Аналогично осколочные ранения получил 21-летний житель Броваров. Пострадавшие госпитализированы. Остальные участники конфликта разбежались до приезда полиции.

Взрывотехники изъяли на месте происшествия фрагменты гранаты Ф1.

facebook.com/vlad.life Атошник, бросивший гранату в Киеве, 16 апреля 2018

Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела.

Подрыв автосалона

Не обошлось без происшествий на минувших выходных и в Николаеве. В ночь на 15 апреля в городе подорвали гранатой автосалон.

Отмечается, что в воскресенье в 04.20 в полицию поступило сообщение от предпринимателя о том, что на территории его автосалона "произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна здания".

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На данный момент открыто уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Полиция ведет розыск преступников.

Загадочные самоубийства СБУшников

Помимо этого, потрясла столицу и загадочная цепь самоубийств СБУшников.

В течение суток в Киеве сообщили о самоубийствах сразу двух сотрудников Службы безопасности Украины.

Вскоре экс-советник министра МВД, журналист Станислав Речинский назвал имена этих людей: полковник СБУ в отставке Олег Вовчок 1978 года рождения и офицер СБУ Сергей Ткаченко 1985 года рождения.

Мужчины покончили с собой почти одинаковым способом — выстрелом из огнестрельного оружия, однако из пистолетов разных марок.

"14 апреля в 22:46 в дежурную часть Нацполиции Киево-Святошинского района поступило сообщение о самоубийстве полковника в отставке Олега Вовчка, последний его пост в ведомстве — заместитель начальника Киевского главка. Мужчина уволился в прошлом году. Вовчок застрелился из нарезного оружия — пистолета "Зауэр", об этом правоохранителям сообщил сын гражданской жены полковника", — сообщил Речинский у себя в Facebook.

А 15 апреля в 14:15 жена сотрудника СБУ Сергея Ткаченко сообщила полицейским, что ее муж покончил с собой. Мужчина 1985 года рождения выстрелил себе в голову из пистолета "Макарова".

В то же время издание "Сегодня" выяснило, что одному удалось выжить.

"Эти два случая расследует столичная полиция. Случаи не связаны между собой. Погибший при попытке суицида, полковник в отставке, работал не только в СБУ, а и в других правоохранительных органах. Второй человек, совершивший попытку суицида, являющийся сотрудником СБУ, к счастью, выжил", — сообщила руководитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская.

На уточняющий вопрос, будут ли переданы расследования в СБУ, Гитлянская отметила, что на данный момент расследование ведет полиция.

В свою очередь начальник пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что случай расследуется, как факт самоубийства Киево-Святошинским управлением полиции. Оснований говорить о том, что кто-то "помог" совершить самоубийство, пока нет.

По материалам из открытых источников интернет