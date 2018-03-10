Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так: СК "Днепр-1" - "Динамо" "Шахтер" - "Мариуполь". Полуфиналы будут состоять из одного матча. Финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.
Одержав победу в первом матче со счетом 4:0, "горняки" могли себе позволить сыграть в ответном матче резервным составом, не опасаясь за результат. Победы со счетом 2:1 не хватило полтавчанам для выхода в полуфинал Кубка.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так: СК "Днепр-1" - "Динамо" "Шахтер" - "Мариуполь". Полуфиналы будут состоять из одного матча. Финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.