наверх
10.03.201809:36
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Кубок Украины по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 56
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Кубок Украины. Игроки киевского Динамо. Архивное фото
    Стали известны соперники "Шахтера" и "Динамо" в полуфинале Кубка Украины
    14:37 02.03.2018
    275
    Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так: СК "Днепр-1" - "Динамо" "Шахтер" - "Мариуполь". Полуфиналы будут состоять из одного матча. Финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.
    Матч Кубка Украины по футболу Заря - Шахтер. Видео
    Донбасское дерби в Кубке Украины. Обзор суперматча "Заря" - "Шахтер" 
    04:43 26.10.2017
    900
    В первом тайме "Заря" вышла вперед усилиями Лунина, а во второй половине встречи преимущество команды удвоил Гордиенко. "Горняки" сумели сравнять счет на последних минутах основного времени.
    Кубок Украины. Матч Александрия - Динамо
    "Динамо" вышло в 1/4 финала Кубка Украины, с трудом обыграв "Александрию"
    02:54 26.10.2017
    146
    Встреча, прошедшая в среду, 25 октября, в Александрии завершилась со счетом 3:2 в пользу столичной команды. Итог матча решался в дополнительное время.
    Беспорядки на матче Кубка Украины между ФК Прикарпатье и ФК Карпаты. Видео
    Горячие карпатские парни. Беспорядки на матче Кубка Украины по футболу 
    01:52 21.09.2017
    484
    После второго забитого гола в ворота львовян фанаты ФК "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) начали бросать на поле петарды. Из-за инцидента футболисты покинули поле.
    В Киеве прошла жеребьевка Кубка Украины по футболу
    В Киеве прошла жеребьевка Кубка Украины по футболу
    15:11 30.06.2017
    133
    Матчи первого раунда Кубка Украины по футболу пройдут 9 июля. На этом этапе в турнире стартуют команды второй лиги, а также несколько клубов первой лиги.
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    "Шахтер" - обладатель Кубка Украины по футболу 
    05:42 18.05.2017
    428
    После победы в Харькове "Шахтер" догнал киевское "Динамо" по количеству трофеев — в активе каждой команды по 11 футбольных Кубков.
    Кубок Украины по футболу. Гол Марлоса. Видео
    "Шахтер" vs "Динамо". Победный гол Марлоса в финале Кубка Украины 
    23:40 17.05.2017
    1379
    Финальный поединок, который состоялся в среду вечером в Харькове, завершился со счетом 1:0 в пользу "горняков". Автором победного гола стал Марлос.
    Кубок Украины по футболу-2016/17. Донецкий Шахтер
    "Шахтер" обыграл "Динамо" и стал обладателем Кубка Украины по футболу
    22:56 17.05.2017
    279
    Финальный поединок Кубка Украины, прошедший в среду вечером в Харькове, завершился со счетом 1:0 в пользу "горняков". Автором победного гола на 80-ой минуте стал Марлос.
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу-2016/17
    "Шахтер" забил "Динамо" в финале Кубка Украины
    22:45 17.05.2017
    225
    Счет в поединке, который проходит в Харькове, на 80-ой минуте открыл Марлос эффектным ударом. После пропущенного гола киевляне ринулись в атаку.
    Федерация футбола Украины
    ФФУ провела жеребьевку полуфинала Кубка Украины
    17:12 06.04.2017
    172
    Результаты жеребьевки: "Шахтер" (Донецк) / "Полтава" (Полтава) - "Днепр" (Днепр); "Николаев" (Николаев) - "Динамо" (Киев). Полуфинальные матчи состоятся 26 апреля, финал - 17 мая.
    Кубок Украины по футболу. Архивное фото
    "Динамо" и "Шахтер" вышли в 1/4 финала Кубка Украины по футболу
    22:49 26.10.2016
    155
    "Динамо" в среду в Киеве в дополнительное время обыграло луганскую "Зарю" со счетом 5:2. В четверть финал также вышли "Днепр", "Ворскла", "Нефтяник", "Ильичевец", "Николаев" и "Полтава".
    Шахтер в десятий раз стал обладателем Кубка Украини по футболу
    "Шахтер" в десятый раз стал обладателем Кубка Украины по футболу 
    23:48 21.05.2016
    294
    Донецкий "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины сезона 2015/2016, обыграв в финале луганскую "Зарю". Матч закончился со счетом 0:2 в пользу "горняков".
    Финал Кубка Украины. Дубль Гладкого. Видео
    Финал Кубка Украины. Дубль Гладкого 
    23:15 21.05.2016
    190
    Донецкий "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины сезона 2015/2016, обыграв в финале луганскую "Зарю". Матч закончился со счетом 0:2 в пользу "горняков".
    Кубок Украины по футболу
    Донбасский финал во Львове: "Заря" и "Шахтер" поборются за Кубок Украины
    15:03 21.05.2016
    348
    "Львов-Арена" впервые принимает финал Кубка Украины. Однако и для "Зари" сегодняшний матч является знаковым, ведь луганчане впервые вышли в финал второго по значимости трофея страны.
    Драка после матча Заря - Днепр. Видео
    Массовая драка футболистов после матча Кубка Украины "Заря" - "Днепр" 
    22:54 11.05.2016
    5476
    Игрокам днепропетровского "Днепра", в частности Роману Зозуле, не понравилась работа арбитров, за что он ударил одного из них ногой. После этого началась массовая потасовка.
    Болельщики ФК Шахтер. Архивное фото
    Донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" сыграют в финале Кубка Украины
    22:23 11.05.2016
    287
    Футболисты донецкого "Шахтера" вышли в финал Кубка Украины в шестой раз подряд и в 9-й за последние 10 сезонов. Луганская "Заря" на пути в финал Кубка обыграла "Днепр".
    Днепр обыграл Зарю, Шахтер сыграл вничью в Александрии. Видео
    Кубок Украины: "Днепр" обыграл "Зарю" - лучшие моменты матча 
    06:33 21.04.2016
    167
    Первые полуфинальные матчи Кубка Украины состоялись в четверг. "Днепр" выиграл благодаря единственному голу Зозули. На 17-й минуте форвард оказался первым на добивании после удара Пико со штрафного.
    Болельщик ФК Шахтер. Архивное фото
    "Шахтер" проиграл "Ворскле", но вышел в полуфинал Кубка Украины
    21:49 27.03.2016
    236
    Одержав победу в первом матче со счетом 4:0, "горняки" могли себе позволить сыграть в ответном матче резервным составом, не опасаясь за результат. Победы со счетом 2:1 не хватило полтавчанам для выхода в полуфинал Кубка.
    Кубок Украины по футболу
    Кубок Украины по футболу: результаты вторых матчей 1/4 финала
    22:22 02.03.2016
    730
    В рамках второго игрового дня "Ворскла" принимала "Шахтер", а "Волынь" - "Зарю". "Горняки" добыли крупную победу в Полтаве и практически гарантировали выход в полуфинал.
    Кубок Украины по футболу
    Кубок Украины по футболу: результаты первых матчей 1/4 финала
    22:13 01.03.2016
    795
    "Днепр" в матче против "Стали" уже в гостях практически обеспечил себе выход в полуфинал Кубка. А вот киевское "Динамо" сыграло вничью против "Александрии".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Кубок Украины. Игроки киевского Динамо. Архивное фото
    Стали известны соперники "Шахтера" и "Динамо" в полуфинале Кубка Украины
    14:37 02.03.2018
    275
    Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так: СК "Днепр-1" - "Динамо" "Шахтер" - "Мариуполь". Полуфиналы будут состоять из одного матча. Финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.
    Все теги

    Персоны