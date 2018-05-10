наверх
10.05.201807:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.22- 0.07
  • EUR31.12- 0.17
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Финал Кубка Украины: "горящие" трибуны и награждение "Шахтера"

    (обновлено: )51710
    Трибуны во время финального матча Кубка Украины между Динамо и Шахтером
    Трибуны во время финального матча Кубка Украины между Динамо и Шахтером
    Трибуны во время финального матча Кубка Украины между Динамо и Шахтером
    Ситуация во время финального матча Кубка Украины между Динамо и Шахтером
    Ситуация во время финального матча Кубка Украины между Динамо и Шахтером
    Фанаты Динамо во время финального матча Кубка Украины против Шахтера
    Победа Шахтера в Кубке Украины по футболу. Церемония награждения
    Победа Шахтера в Кубке Украины по футболу. Церемония награждения
    Победа Шахтера в Кубке Украины по футболу. Церемония награждения
    Победа Шахтера в Кубке Украины по футболу. Церемония награждения
    Трибуны во время финального матча Кубка Украины между Динамо и Шахтером
    Трибуны во время финального матча Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером"
    Troublemakers & Ultras Action
    Трибуны во время финального матча Кубка Украины между Динамо и Шахтером
    Трибуны во время финального матча Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером"
    Troublemakers & Ultras Action
    Трибуны во время финального матча Кубка Украины между Динамо и Шахтером
    Трибуны во время финального матча Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером"
    Troublemakers & Ultras Action
    Ситуация во время финального матча Кубка Украины между Динамо и Шахтером
    Ситуация во время финального матча Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером"
    Troublemakers & Ultras Action
    Ситуация во время финального матча Кубка Украины между Динамо и Шахтером
    Ситуация во время финального матча Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером"
    Troublemakers & Ultras Action
    Фанаты Динамо во время финального матча Кубка Украины против Шахтера
    Фанаты "Динамо" во время финального матча Кубка Украины против "Шахтера"
    Troublemakers & Ultras Action
    Победа Шахтера в Кубке Украины по футболу. Церемония награждения
    Победа "Шахтера" в Кубке Украины по футболу. Церемония награждения
    Сайт ФК "Шахтер"
    Победа Шахтера в Кубке Украины по футболу. Церемония награждения
    Победа "Шахтера" в Кубке Украины по футболу. Церемония награждения
    Сайт ФК "Шахтер"
    Победа Шахтера в Кубке Украины по футболу. Церемония награждения
    Радостные игроки донецкого "Шахтера"
    Сайт ФК "Шахтер"
    Победа Шахтера в Кубке Украины по футболу. Церемония награждения
    Победа "Шахтера" в Кубке Украины по футболу. Церемония награждения
    Сайт ФК "Шахтер"

    Рекомендуем

    Фанаты Динамо и Шахтера подрались с полициейДрака ультрас в Днепре: 20 задержанных и "подожженный" полицейский20:57 09.05.2018
    Ветераны на День победы в КиевеОни не побоялись отметить День Победы: лица ветеранов в Киеве15:26 09.05.2018
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 годаПервые лица Украины почтили память жертв Второй мировой войны14:50 09.05.2018
    День победы в Днепре в окружении националистовМарш мира в Днепре в окружении националистов13:40 09.05.2018
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. ЕдинствоТысячи киевлян отметили 9 Мая в Парке Славы13:21 09.05.2018
    В Киеве недалеко от станции метро Арсенальная появились люди главы партии «Братство» Дмитрия Корчинского, несут портреты монстров из компьютерных игрС барабанами и монстрами. Националисты окружили "Бессмертный полк"12:39 09.05.2018
    Драка на акции Бессмертный полк в КиевеДень Победы в Киеве: первые столкновения, задержания и кровь11:54 09.05.2018
    День Победы в Кривом РогеКривой Рог отметил День Победы на рассвете11:27 09.05.2018
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер"Интер" будет наш". Радикалы блокируют телеканал10:37 09.05.2018
    Все фотоленты
    Трибуны во время финального матча Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером"

    Донецкий "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" в финальном матче Кубка Украины по футболу-2017/18.

    Финал Кубка Украины по футболу Динамо - Шахтер. Видео
    Канал на Youtube All about All
    "Динамо" vs "Шахтер". Все голы и лучшие моменты финала Кубка Украины

    Встреча, прошедшая в Днепре вечером 9 мая, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Факундо Феррейра (47-я минута) и Ярослав Ракицкий (61).

    Смотрите также — Драка ультрас в Днепре: 20 задержанных и "подожженный" полицейский

    "Шахтер" в 12-й раз в истории стал победителем Кубка Украины и в третий раз подряд

    Матчу в Днепре предшествовали ожесточенные столкновения футбольных ультрас с полицией, однако горячо было и во время поединка. 

    Читайте также — Хацкевич о поражении "Динамо" от "Шахтера": класс есть класс

    Ссылки по теме:
    Теги: