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    Спорт

    "Динамо" и "Шахтер" в Днепре решат судьбу Кубка Украины

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    "Днепр Арена" 9 мая принимает финальный матч Кубка Украины сезона 2017-2018 годов. В финале сойдутся принципиальные соперники - "Динамо" и "Шахтер".
    Динамо - Шахтер, 22 октября 2017
    fcdynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Днепре в среду состоится финальный матч Кубка Украины по футболу "Динамо" (Киев) — "Шахтер" (Донецк).

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    Начало матча, который пройдет на "Днепр Арене" в 20.30.

    Обслуживать финал Кубка Украины будет судейская бригада во главе с лучшим арбитром страны Юрием Можаровским.

    На пути к финалу "Динамо" в 1/8 в дополнительное время обыграло "Александрию", в 1/4 — "Десну", в полуфинале — "Днепр-1".

    Донецкий "Шахтер" в 1/8 прошел "Зарю" (в дополнительное время), в четвертьфинале — "Верес", в 1/2 — "Мариуполь".

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