"Динамо" и "Шахтер" в Днепре решат судьбу Кубка Украины

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Днепре в среду состоится финальный матч Кубка Украины по футболу "Динамо" (Киев) — "Шахтер" (Донецк).

Начало матча, который пройдет на "Днепр Арене" в 20.30.

Обслуживать финал Кубка Украины будет судейская бригада во главе с лучшим арбитром страны Юрием Можаровским.

На пути к финалу "Динамо" в 1/8 в дополнительное время обыграло "Александрию", в 1/4 — "Десну", в полуфинале — "Днепр-1".

Донецкий "Шахтер" в 1/8 прошел "Зарю" (в дополнительное время), в четвертьфинале — "Верес", в 1/2 — "Мариуполь".

