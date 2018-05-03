Перенесен матч чемпионата Украины "Динамо" - "Шахтер"

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Матч 32-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" перенесен, сообщает в четверг украинская Премьер-лига на своем сайте.

Игра должна была состояться 20 мая, однако УПЛ решила перенести встречу на 19 мая, оставив время начало матча неизменным — 19.30.

"К УПЛ поступило письмо от ФК "Динамо" о невозможности проведения 20 мая 2018 матча 32 тура Чемпионата УПЛ "Динамо" — "Шахтер" в связи с проведением на стадионе "Динамо" им. Лобановского работ в рамках подготовки к финальному матчу женской Лиги чемпионов УЕФА. По результатам ходатайство ФК "Динамо" и учитывая согласие ФК "Шахтер", Дирекция УПЛ постановила частично внести изменения в Постановление и определить датой проведения матч 32 тура Чемпионата УПЛ "Динамо" — "Шахтер" 19 мая 2018 года. Время проведения матча не меняется (19:30)", — говорится в сообщении украинской Премьер-лиги.

Предыдущий матч киевского и донецкого клубов состоялся 14 апреля в Харькове на стадионе "Металлист". Тогда "Динамо" одержало минимальную победу над "Шахтером": единственный гол забил Владимир Шепелев.