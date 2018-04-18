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    "Динамо" и "Шахтер" пробились в финал Кубка Украины

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    "Шахтер" в полуфинальном матче в среду обыграл в Харькове "Мариуполь" со счетом 5:1. Динамовцы в другой полуфинальной встрече победили на выезде "Днепр-1" со счетом 4:1.
    Футболисты Шахтера
    shakhtar.com

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Футболисты киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" пробились в финал Кубка Украины.

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    "Шахтер" в полуфинальном матче в среду обыграл в Харькове "Мариуполь" со счетом 5:1. В составе донецкой команды дубль оформил Тайсон (8-я и 45-я минуты), также отличились Марлос (38), Оларенваджу Кайоде (74) и Иван Петряк (81). У гостей мяч забил Игорь Тищенко (22).

    ​Динамовцы в другой полуфинальной встрече победили на выезде "Днепр-1" со счетом 4:1. У победителей мячи забили Виктор Цыганков (28), Владимир Шепелев (38), Артем Беседин (44) и Беньямин Вербич (67). У хозяев отличился Игорь Когут (58).

    ​Финал Кубка Украины пройдет 9 мая.

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