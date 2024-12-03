Slotoking Casino

Бонусна програма інтернет-казино Slotoking

На офіційному сайті казино реалізовано насичену бонусну програму для зареєстрованих гравців. Відвідувачам казино доступний привітальний пакет бонусів на перші депозити, різні періодичні бонуси, персональні акції, бонуси за промокодом і винагороди в рамках програми лояльності. Докладніше зупинимося на кожній із пропозицій бонусної програми.

Привітний бонус для нових гравців

Уже в реєстраційній формі онлайн-казино Slotoking анонсує вітальний пакет бонусів до 24 000 гривень плюс 125 фриспінів на перші депозити. Скористатися пропозицією можна після завершення реєстрації та верифікації особистості. Бонуси в рамках привітального пакета видаються в такому порядку:

Перший депозит – бонус 150% до 2 500 гривень плюс 25 безкоштовних обертань у слотах.

Другий депозит – бонус 125% від суми поповнення, але не більше 2 500 UAH, плюс 25 фріспінів.

Третій депозит – депозитний бонус 100% до 3 000 гривень плюс 25 бонусних спінів.

Четвертий депозит – бонус 75% за поповнення рахунку, але не більше 6 000 гривень, плюс 25 безкоштовних обертань.

П’ятий депозит – бонус 50% від платежу, але не більше 10 000 UAH, плюс 25 вільних спінів.

Безкоштовні обертання надаються за ставкою 4 гривні на спін в онлайн-слотах The Big Game Hold’N’Link, Fruit Cash Hold’N’Link і Dolphin Queen Hold’N’Link. Для активації кожної з пропозицій привітального набору бонусів сума поповнення має перевищувати 250 гривень. Вейджер для депозитних бонусів становить x40. За виграші з безкоштовних обертань в ігрових автоматах вейджер становить x35. Наприклад, виграш із 25 фріспінів склав 200 гривень. Спочатку ці кошти зараховуються на бонусний баланс. Щоб перевести гроші на основний баланс, потрібно зробити ставки в слотах на загальну суму 200 x 35 = 7 000 UAH.

Термін дії бонусів становить 30 календарних днів із моменту активації. За вказаний термін мають бути виконані умови відіграшу. В іншому випадку казино залишає за собою право анулювати нараховані бонусні гроші.

Інші бонуси для зареєстрованих користувачів

Бонусна програма Slotoking Casino передбачає й інші акції для гравців. Заслуговують на увагу регулярні пропозиції, до яких належать щомісячні та щотижневі бонуси:

Бонус середи – надбавка 50% до суми депозиту щосереди плюс 50 безкоштовних обертань в ігровому автоматі Cloverstones.

Бонус вихідного дня – бонус до депозиту 70% плюс 50 вільних обертань в онлайн-слоті Wild Buffalo у разі поповнення балансу в суботу або неділю.

Щомісячний кешбек – можливість щомісяця повертати до 7% від суми програних ставок. Конкретний розмір кешбеку залежить від статусу гравця в програмі лояльності казино.

Бонуси за промокодами – казино регулярно поширює спеціальні бонусні коди. Їх можна вводити на офіційному сайті й отримувати за це призи. Наприклад, відсоток до депозиту, безкоштовні обертання в слотах або навіть бездепозитні бонуси. Це категорія лімітованих бонусів з особливими умовами.

Для активації регулярних депозитних бонусів сума поповнення має становити від 250 гривень. Ще одним джерелом цінних призів є турніри, які проводяться на регулярній основі, а видача винагород здійснюється щотижня.

Програма лояльності

Зареєстрованим відвідувачам онлайн-казино пропонує участь у програмі лояльності. Вона заснована на присвоєнні гравцям VIP-статусів залежно від кількості набраних CP – своєрідних очок лояльності. Бали CP нараховуються за всі ставки реальними грошима в іграх на сайті Slotoking. Накопичені бали лояльності дають змогу перейти на вищий рівень. Також очки CP можна обмінювати на реальні гроші за встановленим курсом. Що вищий VIP-рівень, то більше грошей можна отримати за CP.

Відразу після реєстрації гравцеві автоматично присвоюється VIP-статус “Лицар”. Для переходу на другий рівень “Барон” потрібно накопичити 150 CP. Перелік усіх рівнів, умови переходу на вищий рівень і курс обміну CP на реальні гроші представлені в таблиці:

Статус Умова переходу/кількість CP Курс обміну Кешбек Рівень 1 Рицар Зареєструватися 5 гривень за 100 CP – Рівень 2 Барон 150 CP 7 гривень за 100 CP – Рівень 3 Граф 500 CP 10 гривень за 100 CP 1% Рівень 4 Герцог 2 500 CP 15 гривень за 100 CP 2% Рівень 5 Великий герцог 8 000 CP 20 гривень за 100 CP 3% Рівень 6 Принц 24 000 CP 25 гривень за 100 CP 5% Рівень 7 Король 75 000 CP 30 гривень за 100 CP 7%

Стежити за поточним прогресом рівня можна на сторінці програми лояльності або в особистому кабінеті користувача. Додатково на вищих рівнях VIP-програми гравцям стають доступні такі привілеї, як підтримка персонального менеджера акаунта, пріоритетний розгляд заявок на виведення грошей і ексклюзивні запрошення для участі у VIP-турнірах із топ-призами.