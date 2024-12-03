Рейтинг онлайн казино - Огляд казино - Slotoking Casino
SlotoKing Casino
4.4
Останнє оновлення: 3.12.24
    ПЛЮСИ
  • Працює за ліцензією КРАІЛ.
  • Швидка реєстрація.
  • Вітальний бонус до 24 000 гривень + 125 фриспінів.
  • Щотижневі акції.
  • Щомісячний кешбек до 7%.
  • Програма лояльності з VIP-статусами.
  • Немає загальних лімітів на виведення коштів.
    МІНУСИ
  • Висока сума мінімального виведення грошей.
Останнє оновлення: 3.12.24
Варіанти депозиту
  • ecoPayz
  • Bitcoin
  • AdvCash
  • Mastercard
  • VISA
  • Payeer
  • WebMoney
  • GlobalMoney
  • ApplePay
  • Perfect Money
  • Ethereum
  • Tether
1-й Депозит
75% ДО 1 000 ₴ і до 25 фріспінів
Грати зараз
1-й Депозит
75% ДО 1 000 ₴ і до 25 фріспінів
Отримати бонус
1-й Депозит
100% ДО 5 000 ₴ і до 50 фріспінів
Отримати бонус
1-й Депозит
150% ДО 25 000 ₴ и до 100 фриспинов
Отримати бонус

Slotoking Casino

    Онлайн-казино під брендом Slotoking вперше з’явилося у сфері інтернет-гемблінгу в 2011 році. Спочатку офіційний сайт працював за ліцензією Кюрасао, згодом отримавши дозвіл на роботу й від інших регуляторів. Інтернет-казино пропонує відвідувачам можливість провести вільний час за ліцензійними слотами та кілька значних бонусів для посилення приємних вражень від ігрового процесу. Усі подробиці про гральний бренд читайте в нашому огляді.

    Назва
    SlotoKing Casino
    Підтримка
    Yes
    Мови
    Російський, Український
    Способи оплати
    ecoPayz, Bitcoin, AdvCash, Mastercard, VISA, Payeer, WebMoney, GlobalMoney, ApplePay, Perfect Money, Ethereum, Tether
    більше
    менше
    Виведення коштів
    ecoPayz, Bitcoin, AdvCash, Mastercard, VISA, Payeer, WebMoney, GlobalMoney, ApplePay, Perfect Money, Ethereum, Tether
    більше
    менше
    Провайдери
    Pragmatic Play, Yggdrasil Gaming, NetEnt, Microgaming, Quickspin, Thunderkick, Habanero, ELK Studios, Nolimit City, Push Gaming, Blueprint Gaming, Spinomenal, Evolution Gaming, Ezugi, Igrosoft, Rabcat, 1X2 Gaming, Iron Dog Studio, Ainsworth, Just For The Win, Triple Edge Studios, Netgame, Kalamba Games, Novobet Interactive
    більше
    менше
    Валюта
    UAH
    Ліцензія
    KRAIL

    Основна інформація про онлайн-казино Slotoking

    З 2021 року Slotoking Casino повністю легально працює на території України. Організацією та проведенням азартних ігор на офіційному сайті slotoking.ua займається Товариство з обмеженою відповідальністю “Слотс Ю.ЕЙ”. Центральний офіс компанії зареєстровано за адресою 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 6. Ідентифікаційний код юридичної особи – 43846231.

    Онлайн-казино Слотокінг здійснює гральну діяльність в Україні за ліцензією Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Чинна ліцензія видана 26.04.2021 на підставі рішення №150 від 12.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років. Відповідну інформацію розміщено на офіційному сайті казино. Також власники грального бренду згадують про те, що технічно підтверджене повернення коштів гравцям (RTP) на гральному сайті становить 96-97%.

    Бонусна програма інтернет-казино Slotoking

    Привітний бонус для нових гравців Slotoking казино

    На офіційному сайті казино реалізовано насичену бонусну програму для зареєстрованих гравців. Відвідувачам казино доступний привітальний пакет бонусів на перші депозити, різні періодичні бонуси, персональні акції, бонуси за промокодом і винагороди в рамках програми лояльності. Докладніше зупинимося на кожній із пропозицій бонусної програми.

    Привітний бонус для нових гравців

    Уже в реєстраційній формі онлайн-казино Slotoking анонсує вітальний пакет бонусів до 24 000 гривень плюс 125 фриспінів на перші депозити. Скористатися пропозицією можна після завершення реєстрації та верифікації особистості. Бонуси в рамках привітального пакета видаються в такому порядку:

    • Перший депозит – бонус 150% до 2 500 гривень плюс 25 безкоштовних обертань у слотах.
    • Другий депозит – бонус 125% від суми поповнення, але не більше 2 500 UAH, плюс 25 фріспінів.
    • Третій депозит – депозитний бонус 100% до 3 000 гривень плюс 25 бонусних спінів.
    • Четвертий депозит – бонус 75% за поповнення рахунку, але не більше 6 000 гривень, плюс 25 безкоштовних обертань.
    • П’ятий депозит – бонус 50% від платежу, але не більше 10 000 UAH, плюс 25 вільних спінів.

    Безкоштовні обертання надаються за ставкою 4 гривні на спін в онлайн-слотах The Big Game Hold’N’Link, Fruit Cash Hold’N’Link і Dolphin Queen Hold’N’Link. Для активації кожної з пропозицій привітального набору бонусів сума поповнення має перевищувати 250 гривень. Вейджер для депозитних бонусів становить x40. За виграші з безкоштовних обертань в ігрових автоматах вейджер становить x35. Наприклад, виграш із 25 фріспінів склав 200 гривень. Спочатку ці кошти зараховуються на бонусний баланс. Щоб перевести гроші на основний баланс, потрібно зробити ставки в слотах на загальну суму 200 x 35 = 7 000 UAH.

    Термін дії бонусів становить 30 календарних днів із моменту активації. За вказаний термін мають бути виконані умови відіграшу. В іншому випадку казино залишає за собою право анулювати нараховані бонусні гроші.

    Інші бонуси для зареєстрованих користувачів

    Бонусна програма Slotoking Casino передбачає й інші акції для гравців. Заслуговують на увагу регулярні пропозиції, до яких належать щомісячні та щотижневі бонуси:

    • Бонус середи – надбавка 50% до суми депозиту щосереди плюс 50 безкоштовних обертань в ігровому автоматі Cloverstones.
    • Бонус вихідного дня – бонус до депозиту 70% плюс 50 вільних обертань в онлайн-слоті Wild Buffalo у разі поповнення балансу в суботу або неділю.
    • Щомісячний кешбек – можливість щомісяця повертати до 7% від суми програних ставок. Конкретний розмір кешбеку залежить від статусу гравця в програмі лояльності казино.
    • Бонуси за промокодами – казино регулярно поширює спеціальні бонусні коди. Їх можна вводити на офіційному сайті й отримувати за це призи. Наприклад, відсоток до депозиту, безкоштовні обертання в слотах або навіть бездепозитні бонуси. Це категорія лімітованих бонусів з особливими умовами.

    Інші бонуси для зареєстрованих користувачів

    Для активації регулярних депозитних бонусів сума поповнення має становити від 250 гривень. Ще одним джерелом цінних призів є турніри, які проводяться на регулярній основі, а видача винагород здійснюється щотижня.

    Програма лояльності

    Зареєстрованим відвідувачам онлайн-казино пропонує участь у програмі лояльності. Вона заснована на присвоєнні гравцям VIP-статусів залежно від кількості набраних CP – своєрідних очок лояльності. Бали CP нараховуються за всі ставки реальними грошима в іграх на сайті Slotoking. Накопичені бали лояльності дають змогу перейти на вищий рівень. Також очки CP можна обмінювати на реальні гроші за встановленим курсом. Що вищий VIP-рівень, то більше грошей можна отримати за CP.

    Відразу після реєстрації гравцеві автоматично присвоюється VIP-статус “Лицар”. Для переходу на другий рівень “Барон” потрібно накопичити 150 CP. Перелік усіх рівнів, умови переходу на вищий рівень і курс обміну CP на реальні гроші представлені в таблиці:

    Статус Умова переходу/кількість CP Курс обміну Кешбек
    Рівень 1 Рицар Зареєструватися 5 гривень за 100 CP
    Рівень 2 Барон 150 CP 7 гривень за 100 CP
    Рівень 3 Граф 500 CP 10 гривень за 100 CP 1%
    Рівень 4 Герцог 2 500 CP 15 гривень за 100 CP 2%
    Рівень 5 Великий герцог 8 000 CP 20 гривень за 100 CP 3%
    Рівень 6 Принц 24 000 CP 25 гривень за 100 CP 5%
    Рівень 7 Король 75 000 CP 30 гривень за 100 CP 7%

    Стежити за поточним прогресом рівня можна на сторінці програми лояльності або в особистому кабінеті користувача. Додатково на вищих рівнях VIP-програми гравцям стають доступні такі привілеї, як підтримка персонального менеджера акаунта, пріоритетний розгляд заявок на виведення грошей і ексклюзивні запрошення для участі у VIP-турнірах із топ-призами.

    Офіційний сайт Слотокінг казино

    Офіційний сайт Слотокінг казино

    Сторінки офіційного сайту зроблені у світлих тонах із використанням у деяких зонах червоного кольору. Наприклад, у самому верху головної сторінки розташована горизонтальна зона червоного кольору, на якій розташовані логотип казино, кнопка виклику меню, а також кнопки для реєстрації та авторизації. Логотип зроблено у вигляді назви, написаної літерами золотого кольору, і корони. Для виклику меню сайту потрібно натиснути кнопку у вигляді трьох горизонтальних смужок у лівому верхньому кутку. Основні розділи:

    • Автомати – ігровий зал Slotoking із сотнями ігрових автоматів та іншими азартними забавами.
    • Бонуси – інформація про діючі бонуси для зареєстрованих гравців.
    • Джекпот – тут можна подивитися інформацію про поточні суми джекпотів, останні виплати.
    • Промокоди – на цій сторінці можна ввести рекламний код за його наявності та отримати лімітовані бонуси.
    • Каса – перехід до платіжних операцій з ігровим рахунком.
    • Змагання – відомості про діючі турніри та щотижневі таблиці найкращих гравців.

    Загалом структура порталу інтуїтивно зрозуміла, а дизайн сторінок не викликає ефекту відторгнення. У наявності й обов’язкові розділи з інформацією про правила гри в казино, політику конфіденційності, відповідальну гру та інші аспекти роботи віртуального казино. Знайти їх можна в самому низу сайту. Вся інформація доступна користувачам українською та англійською мовами.

    roulette
    baccarat
    blackjack
    video poker
    slots
    live
    3d card poker
    poker
    craps

    Ігрові автомати Slotoking та інші розваги

    Азартні розваги знаходяться в категорії “Автомати”. Усього любителям азарту доступно понад 1 500 ліцензійних ігор. Онлайн-казино пропонує софт від 18 розробників, зокрема й від провідних світових провайдерів Microgaming, Habanero, Blueprint Gaming, Pragmatic Play, Yggdrasil.

    У лобі казино можна вибрати ігри від конкретного виробника, знайти слот за назвою або скористатися тематичними добірками. Поточні добірки азартних розваг у лобі:

    • Популярні ігри. Слоти, які користуються підвищеною популярністю серед любителів ризикнути – Volcano Fruits, Book of Nile Revenge, Crystal Quest.
    • Нові ігри. Можливість зіграти в найновіші онлайн-слоти від іменитих розробників – Happy Hooves, Story of the Samurai, Shifting Seas.
    • Купити бонус. Ігрові автомати з опцією покупки позачергових бонусних обертань – Book of Vikings, Night Trax, Poseidon’s Rising.
    • Гарячі ігри. Слоти з високим відсотком віддачі, в яких за останні 24 години було зроблено багато ставок – Wild Seas, Napoleon Rise of an Empire, Release the Kraken.
    • Заряджені ігри. Ігрові автомати з великою кількістю ставок за останні 24 години і низьким відсотком віддачі, в яких, відповідно, високий шанс отримати велику виплату найближчим часом – Bigger Bass Bonanza, Smugglers Cove, Pink Elephants.
    • Вибір Slotoking. Рекомендації захопливих ігор від казино – Katmandu Gold, Midas Golden Touch, Hit in Vegas.
    • Книги. Підбірка слотів із головним символом у вигляді книги скарбів – Book of Raider, Book of Ba’al, Book of Demi Gods.
    • Фрукти. Підбірка ігрових автоматів із різними фруктами як основними ігровими символами – Vegas Blast, Inferno Fruits, 40 Lucky Fruits.
    • Megaways. Слоти, в яких за підсумками спіна може сформуватися кілька тисяч виграшних комбінацій – Dwarfen Gems Megaways, Poseidon Ancient Fortunes Megaways, Chilli Heat Megaways.
    • Hold’n’Link бонус. Ігри зі спеціальною бонусною функцією, яка дає змогу виграти один із трьох джекпотів або отримати великий грошовий приз – Rapid Strike, Bucks, 6 Tokens of Gold.

    Ігрові автомати Slotoking

    В ігрові автомати можна грати на гроші або скористатися функцією “Демо” і провести безкоштовну ігрову сесію. Додаткових маніпуляцій не потрібно. Після запуску слота в демо-режимі на окремий баланс автоматично зараховується 2000 віртуальних кредитів, які доступні для ставок без можливості виведення отриманого виграшу. Для запуску демо-версій слотів авторизуватися на сайті казино необов’язково.

    Ігри з живими дилерами в Slotoking Casino

    Ігри з живими дилерами в Slotoking Casino

    Максимально реалістичний ігровий досвід можна отримати в Live-казино, де гравцям доступно понад 25 ігрових столів. Live-ігри з живими дилерами представлені єдиним провайдером Pragmatic Play. Зіграти можна в різні варіації баккара, блекджека та рулетки. У Live-казино відсутній демо-режим із можливістю робити безкоштовні ставки. Грати можна тільки на реальні гроші після авторизації на сайті казино.

    Зкачати Slotoking додаток і мобільна версія казино

    мобільна версія slotoking

    Для офіційного сайту казино створено мобільну версію, яка пропонує користувачам весь необхідний функціонал для комфортної гри на смартфонах або планшетах. Використання мобільної версії не передбачає встановлення додаткового софту. Потрібно просто відвідати сайт казино через мобільний браузер, після чого автоматично завантажиться інтерфейс онлайн-казино, повністю адаптований під сенсорні екрани сучасних гаджетів. Мобільна версія дає змогу входити в обліковий запис, вносити депозит і оформляти виведення грошей, запускати всі ігри й активувати поточні бонуси. Для сайту Slotoking з українською ліцензією мобільний додаток зараз перебуває в розробці.

    Створення облікового запису та вхід в особистий кабінет

    вхід в особистий кабінет slotoking

    Процедура реєстрації акаунта не викликає труднощів. Згідно з чинним законодавством, реєструватися на сайті Slotoking Casino можуть особи старше 21 року без підтвердженої ігрової залежності. Гравцям доступно відразу кілька способів створення облікового запису:

    • Через електронну пошту.
    • За номером телефону.
    • З використанням облікових записів Twitter/Google.

    Для реєстрації через Email достатньо вказати діючу адресу електронної пошти та вигадати пароль довжиною мінімум 6 символів для захисту доступу до акаунту. При реєстрації за номером телефону достатньо вказати номер свого мобільного та ввести пароль від 6 символів. Для реєстрації через облікові записи Twitter або Google потрібно клікнути на зображенні соціальної мережі та дозволити спеціальному застосунку доступ до даних профілю для їхньої синхронізації з обліковим записом на сайті казино. Будь-який з обраних способів дає змогу зареєструватися в онлайн казино Slotoking менш ніж за хвилину.

    Щоб отримати доступ до всіх можливостей грального сайту, одразу після реєстрації слід заповнити ігровий профіль і пройти процедуру верифікації гравця (ідентифікації або встановлення даних). Лякатися не варто – це традиційна процедура в рамках чинного законодавства для перевірки особистості гравця та захисту його даних. Верифікація може проводитися за допомогою електронної пошти, SIM-карти з підтримкою функції MobileID, за допомогою методу BankID або інших методів. Додатково гравець повинен буде надати копію документа, що засвідчує особу (паспорт, ID-карта), а також індивідуальний податковий номер (ІПН). Граничний термін верифікації ігрового рахунку – 48 годин.

    Поповнення ігрового рахунку та виведення коштів

    Зареєстрованим гравцям відкривається рахунок у гривнях. Після входу в особистий кабінет гравець може побачити три типи балансу рахунку: загальний, основний і бонусний. Проводити грошові операції можна через розділ “Каса” після авторизації на сайті. Для внесення депозиту в онлайн-казино Slotoking доступні такі методи оплати:

    • Банківські картки Visa/MasterCard.
    • Monobank.
    • Приват24.
    • Ощадбанк.
    • Apple Pay.
    • Google Pay.
    • Global Money.
    • Готівковими через термінали IBOX, Sistema.

    Сума мінімального поповнення ігрового рахунку становить 50 гривень. Одним платежем можна внести не більше 30 000 гривень. Зарахування коштів на баланс відбувається практично миттєво.

    Що стосується виведення грошових коштів з ігрового рахунку, то тут кількість варіантів сильно обмежена. Замовити виплату грошей можна тільки на банківські картки Visa і MasterCard. Мінімальна сума виведення коштів становить 200 гривень, що є досить високим показником на тлі інших онлайн-казино. Максимальна сума виведення за одну транзакцію становить 14 999 UAH. Загальних лімітів на виведення грошей правилами казино не передбачено. Час розгляду заявки та виплати грошей – до 24 годин.

    ПЛЮСИ
    • Працює за ліцензією КРАІЛ.
    • Швидка реєстрація.
    • Вітальний бонус до 24 000 гривень + 125 фриспінів.
    • Щотижневі акції.
    • Щомісячний кешбек до 7%.
    • Програма лояльності з VIP-статусами.
    • Немає загальних лімітів на виведення коштів.
    МІНУСИ
    • Висока сума мінімального виведення грошей.

    Вердикт
    Нові гравці можуть активувати вітальний пакет бонусів до 24 000 гривень і 125 безкоштовних обертань.
    Гральний бренд Slotoking Casino з 2021 року працює за ліцензією КРАІЛ і пропонує українським гравцям ліцензійний софт від 18 провайдерів. Казино підійде як новачкам у сфері гемблінгу, так і досвідченим гравцям. Заслуговує на увагу лінійка бонусів від Слотокінг. Нові гравці після реєстрації зможуть активувати вітальний набір бонусів на п'ять перших депозитів, що дасть змогу в сукупності отримати до 24 000 гривень і 125 безкоштовних обертань у слотах. Також казино проводить щотижневі акції з роздачею бонусів за депозит і фріспінів плюс щомісяця виплачує кешбек до 7%. З фінансовими транзакціями теж все гаразд: миттєві депозити кількома способами і виведення грошей на картку без лімітів протягом 24 годин.
    Slotoking Casino
    Автор

    FAQ
    Як вивести гроші в казино Slotoking?
    Виведення коштів з ігрового рахунку здійснюється через розділ сайту "Каса". Наразі в онлайн-казино Слотокінг виграші можна виводити тільки на банківські картки Visa/MasterCard. Мінімальна сума виведення коштів становить 200 гривень. Загальний час виведення грошей від моменту формування заявки на виплату до надходження коштів на карту може становити до 24 годин.
    Як завантажити мобільний додаток для гри?
    Для версії сайту онлайн-казино Slotoking з українською ліцензією мобільний застосунок зараз перебуває в розробці. Але цей факт не заважає проводити комфортні ігрові сесії на телефоні або планшеті. Під час відвідування сайту казино через браузер смартфона автоматично завантажується мобільна версія з адаптивним інтерфейсом. Мобільна версія дає змогу без проблем грати в усі ігри, активувати бонуси та проводити грошові транзакції.
    Де читати відгуки про казино Slotoking?
    Відгуки гравців, які провели вже не одну ігрову сесію на сайті казино, можна прочитати прямо на нашому сайті. Це інформація з перших вуст про якість послуг віртуального грального закладу. Також із відгуками гравців про діяльність Slotoking можна ознайомитися на різних тематичних форумах, присвячених азартним розвагам у мережі Інтернет.
    Як зв'язатися зі службою підтримки?
    Служба технічної підтримки працює в режимі 24/7, що є безперечною перевагою. Зв'язатися з компетентними співробітниками інтернет-казино можна будь-яким із трьох способів: через онлайн-чат на сайті, за допомогою надсилання запиту на електронну пошту [email protected] або зателефонувати за номером телефону +38 (094) 711 71 16.
    Які розваги доступні в ігровому залі Slotoking Casino?
    Переважна більшість розваг у лобі казино - це ігрові автомати різних жанрів. Загалом гравцям доступно понад 1 500 ігор від 18 провайдерів. Також чудово провести час можна в Live-казино за столами з реальними дилерами. Робити ставки можна в різних варіаціях блекджека, баккара та рулетки. Загалом доступно понад 25 ігрових столів.
    Якими способами можна внести депозит?
    Усі грошові транзакції здійснюються в українських гривнях. Для поповнення ігрового рахунку доступні різні методи оплати: банківські картки Visa/MasterCard, Monobank, Ощадбанк, Приват24, Google Pay, Global Money, Apple Pay, платежі готівкою через термінали IBOX, Sistema. Мінімальна сума депозиту становить 50 UAH.
    Чи є бонуси для нових гравців у Slotoking Casino?
    Так, новим гравцям після проходження процедури реєстрації доступний вітальний пакет бонусів одразу на п'ять перших депозитів. У загальній сумі такий набір подарунків дає змогу отримати депозитні бонуси на суму до 24 000 гривень, а також 125 безкоштовних обертань в ігрових автоматах. Для активації бонусів із привітального пакета сума кожного з депозитів має перевищувати 250 гривень.
    Залишити відгук