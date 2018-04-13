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    Лидер "Динамо" согласовал переход в "Шахтер" - СМИ

    (обновлено: )6010
    Бразильский форвард в летнее трансферное окно переберется в "Шахтер" на правах свободного агента. По данным источника, футболист уже даже выбрал себе игровой номер и будет выступать за "горняков" с "десяткой" на спине.
    Новая футболка Мораеса
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Ведущий нападающий киевского "Динамо" Жуниор Мораес все-таки перейдет в "Шахтер". Лидер атак "бело-синих" согласовал трансфер в донецкий клуб.

    Как утверждает football.ua, бразильский форвард в летнее трансферное окно переберется в "Шахтер" на правах свободного агента. По данным источника, футболист уже даже выбрал себе игровой номер и будет выступать за "горняков" с "десяткой" на спине.

    Отмечается, что сейчас этим номером владеет Бернард, однако полузащитник покинет донецкий клуб по окончанию сезона.

    Кроме того, известно, что зарплата Жуниора Мораеса в "Шахтере" составит 700 тысяч долларов в год + бонусы за личные и командные достижения. О трансфере будет объявлено после окончания текущего чемпионата Украины.

    Напомним, в начале апреля футболисты киевского "Динамо" одержали крупную победу над луганской "Зарей" в матче плей-офф чемпионата Украины.

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