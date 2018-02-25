"Шахтер" разгромил "Зирку", "Динамо" проиграло "Вересу"

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" в воскресенье разгромил "Зирку" из Кропивницкого в поединке 21 тура чемпионата Украины по футболу.

Матч состоялся в Харькове и завершился со счетом 5:0 в пользу "горняков".

Другой поединок 21 тура чемпионата Украины — между "Вересом" (Ровно) и "Динамо" (Киев) — состоялся во Львове и завершился проигрышем "бело-голубых" (3:1).

После 21 тура "Шахтер" лидирует в таблице чемпионата Украины с 48 очками. "Динамо" идет вторым, отставая на шесть баллов, но имея игру в запасе.

Ранее "Динамо" разошлось миром с греческим АЕКом и пробилось в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Ответная встреча 1/16 финала, состоявшаяся Киеве в четверг, закончилась со счетом 0:0. В первом матче была зафиксирована ничья 1:1, киевляне прошли в следующий раунд за счет гола на чужом поле.

Донецкий "Шахтер" одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 против итальянской "Ромы". Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, 21 февраля, закончился победой подопечных Пауло Фонсеки со счетом 2:1.