наверх
25.02.201821:53
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Шахтер" разгромил "Зирку", "Динамо" проиграло "Вересу"

    (обновлено: )38931
    Матч "Шахтера" и "Зирки" состоялся в Харькове и завершился со счетом 5:0 в пользу "горняков". Игра между ровенским "Вересом" и киевским "Динамо" завершилась проигрышем "бело-голубых".
    Верес - Динамо, 25 февраля 2018
    fcdynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" в воскресенье разгромил "Зирку" из Кропивницкого в поединке 21 тура чемпионата Украины по футболу.

    Столкновения футбольных фанатов Шахтера и Ромы в центре Харькова
    Facebook Роман Шупенко
    "Теплый" прием. Столкновения фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова

    Матч состоялся в Харькове и завершился со счетом 5:0 в пользу "горняков".

    Другой поединок 21 тура чемпионата Украины — между "Вересом" (Ровно) и "Динамо" (Киев) — состоялся во Львове и завершился проигрышем "бело-голубых" (3:1).

    После 21 тура "Шахтер" лидирует в таблице чемпионата Украины с 48 очками. "Динамо" идет вторым, отставая на шесть баллов, но имея игру в запасе.

    Ранее "Динамо" разошлось миром с греческим АЕКом и пробилось в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Ответная встреча 1/16 финала, состоявшаяся Киеве в четверг, закончилась со счетом 0:0. В первом матче была зафиксирована ничья 1:1, киевляне прошли в следующий раунд за счет гола на чужом поле.

    Донецкий "Шахтер" одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 против итальянской "Ромы". Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, 21 февраля, закончился победой подопечных Пауло Фонсеки со счетом 2:1. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прорыв трубы в Харькове
    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Гройсман о фокусниках, обещающих дешевый газ. Видео
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?