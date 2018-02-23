Киевское "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" по итогам жеребьевки сыграет с римским "Лацио" в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

Жеребьевка состоялась в пятницу в Ньоне.

В других парах 1/8 финала Лиги Европы встретятся следующие команды:

"Милан" (Италия) – "Арсенал" (Англия),

"Лейпциг" (Германия) – "Зенит" (Санкт-Петербург),

"Атлетико" (Мадрид, Испания) – "Локомотив" (Москва),

ЦСКА (Москва) – "Лион" (Франция),

"Марсель" (Франция) — "Атлетик" (Бильбао, Испания),

"Спортинг" (Португалия) – "Виктория Пльзень" (Чехия),

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Зальцбург" (Австрия).

Согласно информации на сайте УЕФА, матчи 1/8 финала турнира запланированы на 8 и 15 марта.

Напомним, ранее "Динамо" разошлось миром с греческим АЕКом и пробилось в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Ответная встреча 1/16 финала, состоявшаяся Киеве в четверг, закончилась со счетом 0:0. В первом матче была зафиксирована ничья 1:1, киевляне прошли в следующий раунд за счет гола на чужом поле.