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    Киевское "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы

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    Согласно информации на сайте УЕФА, матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы, в котором "Динамо" сыграет с римским "Лацио", запланированы на 8 и 15 марта.
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    ФК "Динамо" Киев

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" по итогам жеребьевки сыграет с римским "Лацио" в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

    Жеребьевка состоялась в пятницу в Ньоне.

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    В других парах 1/8 финала Лиги Европы встретятся следующие команды:

    "Милан" (Италия) – "Арсенал" (Англия),

    "Лейпциг" (Германия) – "Зенит" (Санкт-Петербург),

    "Атлетико" (Мадрид, Испания) – "Локомотив" (Москва),

    ЦСКА (Москва) – "Лион" (Франция),

    "Марсель" (Франция) — "Атлетик" (Бильбао, Испания),

    "Спортинг" (Португалия) – "Виктория Пльзень" (Чехия),

    "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Зальцбург" (Австрия).

    Согласно информации на сайте УЕФА, матчи 1/8 финала турнира запланированы на 8 и 15 марта.

    Напомним, ранее "Динамо" разошлось миром с греческим АЕКом и пробилось в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Ответная встреча 1/16 финала, состоявшаяся Киеве в четверг, закончилась со счетом 0:0. В первом матче была зафиксирована ничья 1:1, киевляне прошли в следующий раунд за счет гола на чужом поле.

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