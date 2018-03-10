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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Игроки Динамо после победы над Янг Бойз
    Киевское "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы
    14:31 23.02.2018
    635
    Согласно информации на сайте УЕФА, матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы, в котором "Динамо" сыграет с римским "Лацио", запланированы на 8 и 15 марта.
    Игроки Динамо после победы над Янг Бойз
    Жеребьевка определила соперника "Динамо" в плей-офф Лиги Европы
    14:39 11.12.2017
    564
    Киевский клуб узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы. В плей-офф ЛЕ "Динамо" вышло с первого места в своей группе.
    Матч Шахтер - Напали. Горняки празднуют забитый гол
    Стал известен соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА
    13:51 11.12.2017
    757
    Действующий победитель футбольной Лиги чемпионов мадридский "Реал" встретится с "Пари Сен-Жермен", "Барселона" сыграет с "Челси", а "Ювентус" - с "Тоттенхэмом".
    Футбол. Архивное фото
    "Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников в Лиге Европы
    15:25 04.08.2017
    271
    Киевский "Динамо" встретится с клубом "Маритиму" (Португалия), тогда как футбольный клуб из Александрии сыграет с чемпионом Белоруссии по футболу, командой БАТЭ.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    Определились участники 1/2 финала Лиги Европы
    01:56 21.04.2017
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    В полуфинале футбольной Лиги Европы сыграют "Манчестер Юнайтер", "Сельта", "Лион" и "Аякс". Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги Европы пройдет 21 апреля в швейцарском Ньоне.
    Тренировка футболистов Шахтера перед матчем с Реалом во Львове
    "Шахтер" в 1/16 Лиги Европы сыграет против "Шальке"
    15:24 14.12.2015
    108
    В Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. В этом сезоне в плей-офф ЛЕ попал только один украинский клуб - "Шахтер", занявший третье место в группе Лиги чемпионов.
    Игрок ФК Шахтер Фред
    УЕФА отклонил протест "Фенербахче" на участие Фреда в ответном матче ЛЧ
    16:01 19.08.2015
    52
    Союз европейских футбольных ассоциаций не согласился с турецким клубом, который дважды опротестовал участие бразильца в матчах Лиги чемпионов.
    Футбол. Лига Чемпионов. Матч Шахтер – Фенербахче
    "Шахтер" узнал соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов
    13:37 07.08.2015
    205
    В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ. Было сформировано десять пар команд, победители единоборств выйдут в групповой этап.
    Игрок Ворсклы. Архивное фото
    "Ворскла" и "Заря" узнали соперников в Лиге Европы
    15:56 17.07.2015
    142
    Состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы, в котором примут участие два украинских клуба. Игры пройдут 30 июля и 6 августа.
    Игроки ФК Шахтер празднуют победу в Суперкубке
    "Шахтер" сыграет в квалификации Лиги чемпионов с "Фенербахче"
    13:37 17.07.2015
    241
    В ходе жеребьевки донецкий клуб узнал своего соперника в третьем квалификационном раунде ЛЧ. Матчи состоятся в конце июля и начале августа.
    Футбол. Лига Чемпионов.
    Результаты жеребьевки отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы
    03:33 23.06.2015
    2928
    Матчи первого раунда ЛЧ пройдут 30 июня и 1 июля, а ответные - 7 и 8 июля. Первые поединки 2-го раунда намечены на 14 и 15 июля, ответные - 21 и 22 июля.
    Днепр обыграл Аякс в матче Лиги Европы
    "Днепр" узнал своего соперника в полуфинале Лиги Европы
    13:20 24.04.2015
    166
    Днепропетровский клуб сыграет с итальянским "Наполи" в 1/2 турнира. "Фиорентине", которая выбила киевское "Динамо" в четвертьфинале, в соперники досталась "Севилья".
    Футбол. Архивное фото
    "Бавария" встретится с "Порту" в четвертьфинале Лиги Чемпионов
    13:37 20.03.2015
    116
    В ходе жеребьевки, которая проходит в пятницу в швейцарском Ньоне, определилась еще одна пара соперников - мюнхенская "Бавария" сразится с португальским "Порту".
    Футбольный мяч
    "Реал" сыграет с "Атлетико" в четвертьфинале Лиги Чемпионов
    13:30 20.03.2015
    87
    В ходе жеребьевки, которая проходит в пятницу в швейцарском Ньоне, стало известно, что соперником мадридского "Реала" станут земляки - "Атлетико".
    Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино
    УЕФА не намерен терпеть насилие в Лиге Европы - Инфантино
    15:32 27.02.2015
    348
    Генсек УЕФА раскритиковал поведение болельщиков, которые позволили себе насилие и расистские выходки во время матчей 1/16 Лиги Европы.
    Во время финала Кубка Украины по футболу на стадионе ФК Ворскла в Полтаве
    "Динамо" и "Днепр" узнали соперников в 1/8 Лиги Европы
    14:53 27.02.2015
    388
    В Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в ходе которой были определены соперники киевского "Динамо" и днепропетровского "Днепра".
    Президент УЕФА Мишель Платини
    УЕФА разведет российские и украинские клубы в Лиге Европы
    12:10 27.02.2015
    295
    При жеребьевке 1/8 и четвертьфиналов Лиги Европы УЕФА намерен разводить украинские и российские клубы. В следующий этап Лиги Европы прошли "Динамо" (Киев) и "Днепр".
    Кубок Чемпионата Европы по футболу
    УЕФА разведет сборные Украины и России при жеребьевке юношеских ЧЕ
    17:58 24.11.2014
    35
    Российский футбольный союз сообщает, что сборные Украины и России будут разведены при жеребьевке элитных раундов юношеских чемпионатов Европы.
    Президент УЕФА Мишель Платини
    УЕФА решит судьбу крымских футбольных клубов 4 декабря
    17:14 21.11.2014
    84
    Три команды с полуострова могут получить право выступать во втором российском дивизионе. ФФУ согласия на это не дает, поэтому спор предстоит разрешить на уровне УЕФА.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Игроки Динамо после победы над Янг Бойз
    Киевское "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы
    14:31 23.02.2018
    635
    Согласно информации на сайте УЕФА, матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы, в котором "Динамо" сыграет с римским "Лацио", запланированы на 8 и 15 марта.
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