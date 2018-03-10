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Ньон
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
19
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Киевское "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы
14:31 23.02.2018
635
Согласно информации на сайте УЕФА, матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы, в котором "Динамо" сыграет с римским "Лацио", запланированы на 8 и 15 марта.
Жеребьевка определила соперника "Динамо" в плей-офф Лиги Европы
14:39 11.12.2017
564
Киевский клуб узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы. В плей-офф ЛЕ "Динамо" вышло с первого места в своей группе.
Стал известен соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА
13:51 11.12.2017
757
Действующий победитель футбольной Лиги чемпионов мадридский "Реал" встретится с "Пари Сен-Жермен", "Барселона" сыграет с "Челси", а "Ювентус" - с "Тоттенхэмом".
"Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников в Лиге Европы
15:25 04.08.2017
271
Киевский "Динамо" встретится с клубом "Маритиму" (Португалия), тогда как футбольный клуб из Александрии сыграет с чемпионом Белоруссии по футболу, командой БАТЭ.
Определились участники 1/2 финала Лиги Европы
01:56 21.04.2017
188
В полуфинале футбольной Лиги Европы сыграют "Манчестер Юнайтер", "Сельта", "Лион" и "Аякс". Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги Европы пройдет 21 апреля в швейцарском Ньоне.
"Шахтер" в 1/16 Лиги Европы сыграет против "Шальке"
15:24 14.12.2015
108
В Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. В этом сезоне в плей-офф ЛЕ попал только один украинский клуб - "Шахтер", занявший третье место в группе Лиги чемпионов.
УЕФА отклонил протест "Фенербахче" на участие Фреда в ответном матче ЛЧ
16:01 19.08.2015
52
Союз европейских футбольных ассоциаций не согласился с турецким клубом, который дважды опротестовал участие бразильца в матчах Лиги чемпионов.
"Шахтер" узнал соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов
13:37 07.08.2015
205
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ. Было сформировано десять пар команд, победители единоборств выйдут в групповой этап.
"Ворскла" и "Заря" узнали соперников в Лиге Европы
15:56 17.07.2015
142
Состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы, в котором примут участие два украинских клуба. Игры пройдут 30 июля и 6 августа.
"Шахтер" сыграет в квалификации Лиги чемпионов с "Фенербахче"
13:37 17.07.2015
241
В ходе жеребьевки донецкий клуб узнал своего соперника в третьем квалификационном раунде ЛЧ. Матчи состоятся в конце июля и начале августа.
Результаты жеребьевки отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы
03:33 23.06.2015
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Матчи первого раунда ЛЧ пройдут 30 июня и 1 июля, а ответные - 7 и 8 июля. Первые поединки 2-го раунда намечены на 14 и 15 июля, ответные - 21 и 22 июля.
"Днепр" узнал своего соперника в полуфинале Лиги Европы
13:20 24.04.2015
166
Днепропетровский клуб сыграет с итальянским "Наполи" в 1/2 турнира. "Фиорентине", которая выбила киевское "Динамо" в четвертьфинале, в соперники досталась "Севилья".
"Бавария" встретится с "Порту" в четвертьфинале Лиги Чемпионов
13:37 20.03.2015
116
В ходе жеребьевки, которая проходит в пятницу в швейцарском Ньоне, определилась еще одна пара соперников - мюнхенская "Бавария" сразится с португальским "Порту".
"Реал" сыграет с "Атлетико" в четвертьфинале Лиги Чемпионов
13:30 20.03.2015
87
В ходе жеребьевки, которая проходит в пятницу в швейцарском Ньоне, стало известно, что соперником мадридского "Реала" станут земляки - "Атлетико".
УЕФА не намерен терпеть насилие в Лиге Европы - Инфантино
15:32 27.02.2015
348
Генсек УЕФА раскритиковал поведение болельщиков, которые позволили себе насилие и расистские выходки во время матчей 1/16 Лиги Европы.
"Динамо" и "Днепр" узнали соперников в 1/8 Лиги Европы
14:53 27.02.2015
388
В Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в ходе которой были определены соперники киевского "Динамо" и днепропетровского "Днепра".
УЕФА разведет российские и украинские клубы в Лиге Европы
12:10 27.02.2015
295
При жеребьевке 1/8 и четвертьфиналов Лиги Европы УЕФА намерен разводить украинские и российские клубы. В следующий этап Лиги Европы прошли "Динамо" (Киев) и "Днепр".
УЕФА разведет сборные Украины и России при жеребьевке юношеских ЧЕ
17:58 24.11.2014
35
Российский футбольный союз сообщает, что сборные Украины и России будут разведены при жеребьевке элитных раундов юношеских чемпионатов Европы.
УЕФА решит судьбу крымских футбольных клубов 4 декабря
17:14 21.11.2014
84
Три команды с полуострова могут получить право выступать во втором российском дивизионе. ФФУ согласия на это не дает, поэтому спор предстоит разрешить на уровне УЕФА.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
0
Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
Киевское "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы
14:31 23.02.2018
635
Согласно информации на сайте УЕФА, матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы, в котором "Динамо" сыграет с римским "Лацио", запланированы на 8 и 15 марта.
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