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    Спорт

    "Динамо" начинает 1/16 финала Лиги Европы с боевой ничьей против АЕКа

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    Поединок, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.
    Матч 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 между командами АЕК - Динамо (Киев)
    @DynamoKyiv

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" сыграло вничью против греческого клуба АЕК в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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    Mladen ANTONOV / AFP
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    Поединок, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Первыми счет открыли гости. На 19-ой минуте после идеально разыгранной атаки отличился Виктор Цыганков. Греки смогли сравнять счет лишь на 79-ой минуте. Произошло это после штрафного удара, отличился Айдаревич. 

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    Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля. 

    Напомним, во вторник и среду были сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. 

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