"Динамо" начинает 1/16 финала Лиги Европы с боевой ничьей против АЕКа

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" сыграло вничью против греческого клуба АЕК в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Поединок, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Первыми счет открыли гости. На 19-ой минуте после идеально разыгранной атаки отличился Виктор Цыганков. Греки смогли сравнять счет лишь на 79-ой минуте. Произошло это после штрафного удара, отличился Айдаревич.

Смотрите также: Неймар "засветил" арбитру в ухо

Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.

Напомним, во вторник и среду были сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.