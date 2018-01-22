В Ужгороде в жестокой драке болельщики избили бывшего защитника "Динамо"

В Ужгороде матч по футзалу завершился масштабной дракой между игроками и болельщиками.

Во время встречи команд "Минай" и "Алекс" произошла стычка между футболистами. Одному из них арбитр встречи сразу же показал красную карточку.

После этого на поле выбежали болельщики, которые напали на представителей гостевой команды (в бело-синей форме). Несколько сильных ударов в голову получил игрок под №3 Олег Допилка.

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Допилка известен тем, что с 2003 по 2013 годы был игроком киевского "Динамо", заигрывался за основу столичного клуба и выходил на поле в матчах Лиги Чемпионов.

Позднее он провел несколько лет в аренде, выступая за клубы украинской Первой лиги, в 2016 году стал чемпионом Украины в составе кировоградской "Зирки".

Ранее руководитель фан-клуба "Шахтера" Юрий Бортник сообщил, что неизвестные избили его у дверей подъезда.

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