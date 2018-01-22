наверх
22.01.201816:24
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Ужгороде в жестокой драке болельщики избили бывшего защитника "Динамо"

    (обновлено: )64831
    В Ужгороде произошла масштабная драка между болельщиками и игроками футзального турнира. Один из пострадавших - бывший игрок киевского "Динамо" Олег Допилка.
    Видео "Динамо от Шурика"

    В Ужгороде матч по футзалу завершился масштабной дракой между игроками и болельщиками.

    Во время встречи команд "Минай" и "Алекс" произошла стычка между футболистами. Одному из них арбитр встречи сразу же показал красную карточку.

    После этого на поле выбежали болельщики, которые напали на представителей гостевой команды (в  бело-синей форме). Несколько сильных ударов в голову получил игрок под №3 Олег Допилка.

    Смотрите также: Тайсон объяснил, почему считает Ломаченко лучшим в мире боксером

    Допилка известен тем, что с 2003 по 2013 годы был игроком киевского "Динамо", заигрывался за основу столичного клуба и выходил на поле в матчах Лиги Чемпионов.

    Позднее он провел несколько лет в аренде, выступая за клубы украинской Первой лиги, в 2016 году стал чемпионом Украины в составе кировоградской "Зирки".

    Ранее руководитель фан-клуба "Шахтера" Юрий Бортник сообщил, что неизвестные избили его у дверей подъезда.

    Смотрите также: Усик против СМИ. Чемпион высказался о встрече с Онуфрием и поездках в Крым

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Снег в Черкассах
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Появились кадры уничтожения турецкого танка в сирийском Африне. Видео
    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире