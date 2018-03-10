наверх
10.03.201807:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    ФК "АЕК"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо - АЕК
    "Динамо" после нулевой ничьей с АЕКом вышло в 1/8 финала Лиги Европы
    23:05 22.02.2018
    1163
    Ответная встреча 1/16 финала, состоявшаяся Киеве в четверг, закончилась со счетом 0:0. В первом матче "Динамо" сыграло против АЕКа со счетом 1:1.
    матч 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 между командами АЕК - Динамо (Киев)
    В Киеве напали на автобус фанов "АЕК"
    20:50 22.02.2018
    1490
    В полиции сообщили, что во время движения автобуса болельщиков ФК "АЕК" к НСК "Олимпийский" неизвестные забросали камнями и снежками, повредили окна правой стороны транспортного средства.
    Игрок Динамо Артем Беседин
    "Динамо" сыграет с АЕК. Метро Киева изменит график работы из-за матча
    09:10 22.02.2018
    138
    В связи с проведением ответного матча вечером в четверг ограничат работу станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Лучший бомбардир "Динамо" в чемпионате Украины Дьемерси Мбокани пропустит матч с афинцами из-за травмы.
    Голы в матче АЕК - Динамо. Видео
    Как "Динамо" упустило победу над АЕКом в Афинах 
    05:39 16.02.2018
    1411
    Матч, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.
    Матч 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 между командами АЕК - Динамо (Киев)
    "Динамо" начинает 1/16 финала Лиги Европы с боевой ничьей против АЕКа
    23:58 15.02.2018
    108
    Поединок, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.
    Футболисты Динамо
    Лига Европы: "Динамо" в четверг сыграет с греческим "АЕК"
    14:19 15.02.2018
    126
    Отмечается, что арбитрами на поединке "Динамо" "АЕК" будет выступать бригада из Испании во главе с главным арбитром Карлосом дель Серро.
    Игроки киевского Динамо. Архивное фото
    Футболистам АЕКа посулили щедрый бонус за победу над киевским "Динамо"
    04:47 26.12.2017
    140
    Владелец греческого клуба Димитрис Мелиссанидис пообещал заплатить миллион евро, если АЕК побелит киевское "Динамо" и пройдет в следующий раунд Лиги Европы.
    Игроки Динамо после победы над Янг Бойз
    Жеребьевка определила соперника "Динамо" в плей-офф Лиги Европы
    14:39 11.12.2017
    564
    Киевский клуб узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы. В плей-офф ЛЕ "Динамо" вышло с первого места в своей группе.
    Дмитрий Чигринский
    Экс-футболист "Шахтера" и "Барселоны" Чигринский перешел в АЕК
    19:26 11.06.2016
    246
    Чигринский с 2002 по 2009 годы находился в системе "Шахтера", с которым дважды стал чемпионом Украины и выиграл в 2009 году Кубок УЕФА. После этого футболист перешел в "Барселону".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    матч 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 между командами АЕК - Динамо (Киев)
    В Киеве напали на автобус фанов "АЕК"
    20:50 22.02.2018
    1490
    В полиции сообщили, что во время движения автобуса болельщиков ФК "АЕК" к НСК "Олимпийский" неизвестные забросали камнями и снежками, повредили окна правой стороны транспортного средства.
    Голы в матче АЕК - Динамо. Видео
    Как "Динамо" упустило победу над АЕКом в Афинах 
    05:39 16.02.2018
    1411
    Матч, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.
    Матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо - АЕК
    "Динамо" после нулевой ничьей с АЕКом вышло в 1/8 финала Лиги Европы
    23:05 22.02.2018
    1163
    Ответная встреча 1/16 финала, состоявшаяся Киеве в четверг, закончилась со счетом 0:0. В первом матче "Динамо" сыграло против АЕКа со счетом 1:1.
    Игрок Динамо Артем Беседин
    "Динамо" сыграет с АЕК. Метро Киева изменит график работы из-за матча
    09:10 22.02.2018
    138
    В связи с проведением ответного матча вечером в четверг ограничат работу станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Лучший бомбардир "Динамо" в чемпионате Украины Дьемерси Мбокани пропустит матч с афинцами из-за травмы.
    Футболисты Динамо
    Лига Европы: "Динамо" в четверг сыграет с греческим "АЕК"
    14:19 15.02.2018
    126
    Отмечается, что арбитрами на поединке "Динамо" "АЕК" будет выступать бригада из Испании во главе с главным арбитром Карлосом дель Серро.
    Матч 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 между командами АЕК - Динамо (Киев)
    "Динамо" начинает 1/16 финала Лиги Европы с боевой ничьей против АЕКа
    23:58 15.02.2018
    108
    Поединок, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.
    Все теги