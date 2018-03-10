В связи с проведением ответного матча вечером в четверг ограничат работу станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Лучший бомбардир "Динамо" в чемпионате Украины Дьемерси Мбокани пропустит матч с афинцами из-за травмы.
Поединок, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В связи с проведением ответного матча вечером в четверг ограничат работу станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Лучший бомбардир "Динамо" в чемпионате Украины Дьемерси Мбокани пропустит матч с афинцами из-за травмы.
Поединок, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.