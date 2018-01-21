Голкипер киевского "Динамо" отправился играть за испанский клуб

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Голкипер "Динамо" (Киев) Максим Коваль до конца сезона 2017/2018 на правах аренды будет выступать за испанский футбольный клуб "Депортиво" из Ла-Коруньи, сообщается на сайте киевского клуба.

Согласно соглашению между клубами, "Депортиво" будет иметь опцию выкупа контракта игрока.

После первого круга испанской Ла Лиги клуб из Ла-Коруньи занимает 18-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч "Депортиво" проведет 21 января на выезде против мадридского "Реала".

В этом сезоне Коваль провел 11 матчей в УПЛ, 2 матча в квалификации Лиги чемпионов и 5 в Лиге Европы (2 в раунде плей-офф и 3 в групповом раунде).

Ранее сообщалось, что зимний межсезонный сбор в Марбелье "Динамо" начало с поражения: киевляне проиграли швейцарскому "Сенкт-Галлену" со счетом 0:2.