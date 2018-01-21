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    Голкипер киевского "Динамо" отправился играть за испанский клуб

    (обновлено: )177
    В этом сезоне Коваль провел 11 матчей в УПЛ, 2 матча в квалификации Лиги чемпионов и 5 в Лиге Европы (2 в раунде плей-офф и 3 в групповом раунде).
    Голкипер Максим Коваль
    Фото "Динамо от Шурика"

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Голкипер "Динамо" (Киев) Максим Коваль до конца сезона 2017/2018 на правах аренды будет выступать за испанский футбольный клуб "Депортиво" из Ла-Коруньи, сообщается на сайте киевского клуба.

    Максим Коваль пропускает четыре гола за Оденсе
    Видео канала Football24
    Максим Коваль пропускает четыре гола за "Оденсе"

    Согласно соглашению между клубами, "Депортиво" будет иметь опцию выкупа контракта игрока.

    После первого круга испанской Ла Лиги клуб из Ла-Коруньи занимает 18-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч "Депортиво" проведет 21 января на выезде против мадридского "Реала".

    В этом сезоне Коваль провел 11 матчей в УПЛ, 2 матча в квалификации Лиги чемпионов и 5 в Лиге Европы (2 в раунде плей-офф и 3 в групповом раунде).

    Ранее сообщалось, что зимний межсезонный сбор в Марбелье "Динамо" начало с поражения: киевляне проиграли швейцарскому "Сенкт-Галлену" со счетом 0:2.

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