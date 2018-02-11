"Динамо" провалило спарринг перед матчем Лиги Европы

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" проиграло свой последний спарринг на зимних сборах в Испании, сообщается на сайте клуба.

Соперником киевлян был норвежский "Сарпсборг", которому удалось минимально одолеть "Динамо".

На 59-й минуте Йоргенсен открыл счет и киевская команда не смогла отыграться и закончить встречу хотя бы с равным счетом.

Напомним, что уже 15 февраля "Динамо" должно первый матч 1/16 Лиги Европы против греческого АЕК. Игра пройдет на выезде.

"Динамо" — "Сарпсборг" — 0 — 1

Гол: Йоргенсен (59).

"Динамо": Бойко, Бурда, Самбрано, Шабанов, Миколенко, Ротань, Буяльский (Шапаренко, 65), Смирный, Вербич, Мораес (Беседин, 65), Хльобас.