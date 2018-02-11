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    "Динамо" провалило спарринг перед матчем Лиги Европы

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    Киевский клуб потерпел обидное поражение с минимальным счетом от малоизвестного норвежского клуба. Встреча прошла во время тренировочных сборов в Испании.
    Киевское Динамо на сборах в Испании
    Facebook FC Dynamo Kyiv

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" проиграло свой последний спарринг на зимних сборах в Испании, сообщается на сайте клуба.

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    Соперником киевлян был норвежский "Сарпсборг", которому удалось минимально одолеть "Динамо".

    На 59-й минуте Йоргенсен открыл счет и киевская команда не смогла отыграться и закончить встречу хотя бы с равным счетом.

    Напомним, что уже 15 февраля "Динамо" должно первый матч 1/16 Лиги Европы против греческого АЕК. Игра пройдет на выезде.

    "Динамо" — "Сарпсборг" — 0 — 1

    Гол: Йоргенсен (59).

    "Динамо": Бойко, Бурда, Самбрано, Шабанов, Миколенко, Ротань, Буяльский (Шапаренко, 65), Смирный, Вербич, Мораес (Беседин, 65), Хльобас.

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