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    Спорт

    Лига Европы: "Динамо" в четверг сыграет с греческим "АЕК"

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    Отмечается, что арбитрами на поединке "Динамо" "АЕК" будет выступать бригада из Испании во главе с главным арбитром Карлосом дель Серро.
    Футболисты Динамо
    1927.kiev.ua

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В четверг киевское "Динамо" сыграет в Афинах  первый матч 1/16 финала Лиги Европы с греческим "АЕК". 

    Поединок начнется в 22.05 по киевскому времени.

    На матче будет работать судейская бригада из Испании во главе с главным арбитром Карлосом дель Серро.

    Ассистенты арбитра — Хуан Юсте и Роберто Алонсо, дополнительные ассистенты — Хесус Хиль Мансано и Хосе Санчес, четвертый рефери — Роберто дель Паломар.

    Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" проиграло свой последний спарринг на зимних сборах в Испании.

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