Лига Европы: "Динамо" в четверг сыграет с греческим "АЕК"

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В четверг киевское "Динамо" сыграет в Афинах первый матч 1/16 финала Лиги Европы с греческим "АЕК".

Поединок начнется в 22.05 по киевскому времени.

На матче будет работать судейская бригада из Испании во главе с главным арбитром Карлосом дель Серро.

Ассистенты арбитра — Хуан Юсте и Роберто Алонсо, дополнительные ассистенты — Хесус Хиль Мансано и Хосе Санчес, четвертый рефери — Роберто дель Паломар.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" проиграло свой последний спарринг на зимних сборах в Испании.