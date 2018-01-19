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    Спорт

    Киевское "Динамо" начало год с поражения

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    Киевляне проиграли швейцарскому "Сенкт-Галлену" со счетом 0:2. Соперник киевского "Динамо" забил по голу в каждом из таймов: Иттен на 34 минуте, а Тафер на 87.
    Киевское Динамо на сборах в Испании
    Facebook FC Dynamo Kyiv

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В испанской "Марбелье", где проводит зимний межсезонный сбор киевское "Динамо", завершился первый матч команды в 2018 году, сообщает сайт клуба.

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    Киевляне проиграли швейцарскому "Сенкт-Галлену" со счетом 0:2. Соперник забил по голу в каждом из таймов: Иттен на 34 минуте, а Тафер на 87.

    Ранее сообщалось, что капитан сборной Украины по футболу Руслан Ротань, который ранее выступал за пражскую "Славию", подписал контракт с киевским "Динамо". Сглашение 36-летнего полузащитника с киевлянами рассчитано сроком до конца нынешнего сезона.

    Ротань ранее уже выступал за киевское "Динамо" с 2005 по 2008 годы, проведя 50 матчей в чемпионате Украины и забив 5 мячей. Наибольшую часть своей карьеры полузащитник провел в "Днепре", цвета которого защищал с 1998 по 2005 и 2008 по 2017 годы. На счету Ротаня 98 матчей и 8 мячей за сборную Украины.

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