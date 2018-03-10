наверх
10.03.201810:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    ФК Лацио

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Матч Лацио и Динамо в Риме
    "Лацио" отменил продажу билетов на матч с киевским "Динамо"
    04:52 10.03.2018
    1005
    Согласно заявлению итальянского футбольного клуба, "поклонникам "бьянкочелести" рекомендуется не ездить в Украину, где они также не смогут купить билеты".
    Матч Лацио - Динамо. Видео
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    8652
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Матч Лацио - Динамо
    "Динамо" сыграло вничью с "Лацио" в первом матче 1/8 финала ЛЕ
    23:59 08.03.2018
    302
    Первыми ворота соперника "распечатали" киевляне на 52-ой минуте матча, однако всего через 2 минут Иммобиле восстановил паритет. В течение второго команды обменялись еще двумя голами.
    Матч Лацио - Динамо
    "Лацио" и "Динамо" в течение двух минут обменялись двумя голами
    23:20 08.03.2018
    154
    Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.
    Игрок Динамо Артем Беседин
    Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Лацио"
    21:15 08.03.2018
    268
    В стартовом составе киевского "Динамо" выйдут: Бойко, Кедзьора, Бурда, Кадар, Пиварич, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Морозюк, Беседин.
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Шевченко дал совет "Динамо" и "Шахтеру", как играть против итальянских команд
    12:12 08.03.2018
    784
    Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
    Болельщики Динамо
    Киевские болельщики не могут купить билеты на матч "Лацио" - "Динамо"
    16:00 05.03.2018
    977
    По информации пресс-службы киевского "Динамо", в связи с тяжелыми погодными условиями, команда-хозяин вовремя не передала в Киев билеты на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между "Лацио" и "Динамо".
    Матч Лацио - Милан
    Финал Кубка Италии по футболу: "Милан" vs "Ювентус"
    00:51 01.03.2018
    162
    "Милан" вышел в финал, победив римский "Лацио". Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей. Основное и дополнительное время ответного матча, прошедшего в среду, также завершилась со счетом 0:0. Судьбу выхода в финал Кубка решила серия пенальти.
    Игроки Динамо после победы над Янг Бойз
    Киевское "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы
    14:31 23.02.2018
    636
    Согласно информации на сайте УЕФА, матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы, в котором "Динамо" сыграет с римским "Лацио", запланированы на 8 и 15 марта.
    Римский Лацио обыграл туринский Ювентус в матче за Суперкубок Италии
    "Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии
    00:24 14.08.2017
    85
    Матч между действующим чемпионом и обладателем Кубка Италии "Ювентусом" и финалистом Кубка страны "Лацио", прошедший в воскресенье на "Стадио Олимпико" в Риме, завершился со счетом 3:2 в пользу "Лацио".
    Туринский Ювентус стал победителем Кубка Италии
    "Ювентус" в третий раз подряд завоевал Кубок Италии по футболу
    01:47 18.05.2017
    46
    Финальный матч между "Лацио" и "Ювентусом", прошедшая в среду вечером в Риме, завершилась со счетом 2:0. Туринский клуб в 12-й раз в истории и в третий раз подряд завоевал Кубок Италии.
    Кубок Италии. Интер - Лацио - 1:2
    "Лацио" на выезде обыграл "Интер" и вышел в полуфинал Кубка Италии
    03:30 01.02.2017
    53
    Встреча, прошедшая во вторник в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В полуфинале Кубка "Лацио" сыграет с победителем матча между "Ромой" и "Чезеной".
    Игроки Лацио. Архивное фото
    "Манчестер Юнайтед" готов предложить "Лацио" £33 млн за Андерсона - СМИ
    13:32 29.12.2015
    117
    Клуб из Манчестера отказался от планов переманить в свои ряды Хамеса Родригеса и готов выложить огромные деньги за полузащитника итальянской команды.
    Матч Лиги Европы Лацио - Днепр
    "Лацио" - "Днепр". Утраченные надежды на Лигу Европы 
    06:46 27.11.2015
    912
    Матч, прошедший в Риме в четверг вечером, закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Таким образом, подопечные Мирона Маркевича упустили шанс выйти в раунд плей-офф Лиги Европы.
    Лацио - Днепр. Лига Европы
    "Лацио" - "Днепр". Все голы и лучшие моменты матча 
    00:46 27.11.2015
    640
    Матч, состоявшийся в Риме в четверг вечером, закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Таким образом, подопечные Мирона Маркевича упустили шанс выйти в раунд плей-офф Лиги Европы.
    Игроки Лацио. Архивное фото
    Соперника "Днепра" по ЛЕ "Лацио" разгромили в чемпионате Италии
    00:11 21.09.2015
    81
    Встреча в Неаполе завершилась со счетом 5:0. Голы забили Гонсало Игуаин (14-я, 59-я минуты), Аллан Маркес (35), Лоренцо Инсинье (47) и Маноло Габбьядини (79).
    Матч Днепр - Лацио. Руслан Ротань
    "Днепр" - "Лацио". Ничья на пустом стадионе 
    03:05 18.09.2015
    258
    Матч прошел без зрителей, так как днепропетровцы отбывают двухматчевую дисквалификацию за поведение своих болельщиков после игры с "Наполи" на НСК "Олимпийский".
    Днепр - Лацио
    "Днепр" vs "Лацио": все голы и лучшие моменты матча 
    01:25 18.09.2015
    2986
    Встреча группы G прошла в Днепропетровске и закончилась со счетом 1:1. В составе гостей на 34-й минуте отличился Сергей Милинкович-Савич, Евгений Селезнев восстановил равновесие на 94-й.
    Игроки ФК Днепр. Архивное фото
    "Днепр" на последних секундах вырвал ничью в матче против "Лацио"
    00:14 18.09.2015
    277
    Встреча группы G закончилась со счетом 1:1. В составе гостей на 34-й минуте отличился Сергей Милинкович-Савич, Евгений Селезнев восстановил равновесие на 94-й.
    Флаг Румынии
    Прокуратура начала расследование матча ЛЧ "Динамо" (Бухарест) - "Лацио"
    02:36 18.02.2015
    328
    Встреча, состоявшаяся в Бухаресте, завершилась победой гостей со счетом 3:1. В первом матче в Риме была зафиксирована ничья (1:1), и по сумме двух игр в групповой раунд турнира вышел итальянский клуб.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Матч Лацио - Динамо. Видео
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    8652
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Матч Лацио и Динамо в Риме
    "Лацио" отменил продажу билетов на матч с киевским "Динамо"
    04:52 10.03.2018
    1005
    Согласно заявлению итальянского футбольного клуба, "поклонникам "бьянкочелести" рекомендуется не ездить в Украину, где они также не смогут купить билеты".
    Болельщики Динамо
    Киевские болельщики не могут купить билеты на матч "Лацио" - "Динамо"
    16:00 05.03.2018
    977
    По информации пресс-службы киевского "Динамо", в связи с тяжелыми погодными условиями, команда-хозяин вовремя не передала в Киев билеты на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между "Лацио" и "Динамо".
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Шевченко дал совет "Динамо" и "Шахтеру", как играть против итальянских команд
    12:12 08.03.2018
    784
    Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
    Игроки Динамо после победы над Янг Бойз
    Киевское "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы
    14:31 23.02.2018
    636
    Согласно информации на сайте УЕФА, матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы, в котором "Динамо" сыграет с римским "Лацио", запланированы на 8 и 15 марта.
    Матч Лацио - Динамо
    "Динамо" сыграло вничью с "Лацио" в первом матче 1/8 финала ЛЕ
    23:59 08.03.2018
    302
    Первыми ворота соперника "распечатали" киевляне на 52-ой минуте матча, однако всего через 2 минут Иммобиле восстановил паритет. В течение второго команды обменялись еще двумя голами.
    Игрок Динамо Артем Беседин
    Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Лацио"
    21:15 08.03.2018
    268
    В стартовом составе киевского "Динамо" выйдут: Бойко, Кедзьора, Бурда, Кадар, Пиварич, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Морозюк, Беседин.
    Матч Лацио - Милан
    Финал Кубка Италии по футболу: "Милан" vs "Ювентус"
    00:51 01.03.2018
    162
    "Милан" вышел в финал, победив римский "Лацио". Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей. Основное и дополнительное время ответного матча, прошедшего в среду, также завершилась со счетом 0:0. Судьбу выхода в финал Кубка решила серия пенальти.
    Матч Лацио - Динамо
    "Лацио" и "Динамо" в течение двух минут обменялись двумя голами
    23:20 08.03.2018
    154
    Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.
    Все теги

    Персоны