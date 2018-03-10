Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.
Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
По информации пресс-службы киевского "Динамо", в связи с тяжелыми погодными условиями, команда-хозяин вовремя не передала в Киев билеты на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между "Лацио" и "Динамо".
"Милан" вышел в финал, победив римский "Лацио". Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей. Основное и дополнительное время ответного матча, прошедшего в среду, также завершилась со счетом 0:0. Судьбу выхода в финал Кубка решила серия пенальти.
Матч между действующим чемпионом и обладателем Кубка Италии "Ювентусом" и финалистом Кубка страны "Лацио", прошедший в воскресенье на "Стадио Олимпико" в Риме, завершился со счетом 3:2 в пользу "Лацио".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации пресс-службы киевского "Динамо", в связи с тяжелыми погодными условиями, команда-хозяин вовремя не передала в Киев билеты на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между "Лацио" и "Динамо".
Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
"Милан" вышел в финал, победив римский "Лацио". Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей. Основное и дополнительное время ответного матча, прошедшего в среду, также завершилась со счетом 0:0. Судьбу выхода в финал Кубка решила серия пенальти.
Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.