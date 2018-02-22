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    Спорт

    "Динамо" сыграет с АЕК. Метро Киева изменит график работы из-за матча

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    В связи с проведением ответного матча вечером в четверг ограничат работу станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Лучший бомбардир "Динамо" в чемпионате Украины Дьемерси Мбокани пропустит матч с афинцами из-за травмы.
    Игрок Динамо Артем Беседин
    dynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" в четверг проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с греческим АЕК, поединок состоится на НСК "Олимпийский".

    В связи с проведением матча вечером ограничат работу станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена".

    "С 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" — на выход, "Площадь Льва Толстого" — на вход. В это время поезда будут курсировать через станцию "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход в этих станций", — говорится в сообщении.

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    Накануне состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера украинской команды Александр Хацкевича. В частности, он заявил, что лучший бомбардир команды в чемпионате Украины Дьемерси Мбокани (8 голов в 16 матчах) пропустит матч с афинцами из-за травмы.  

    "Мбокани оказался в нашем лазарете. По итогам медицинского осмотра, который он прошел в понедельник выяснилось, что его травма не позволяет ему работать в общей группе. Так что сейчас он работает по индивидуальной программе. Согласно прогнозам врачей, к полноценным тренировкам Мбокани сможет вернуться только через две-три недели. У него достаточно серьезная ситуация", — цитирует Хацкевица сайт "бело-голубых".

    Говоря об игре афинцев, он заявил: "АЕК действует в том же ключе, что и раньше, — играет агрессивно. Не думаю, что у команды за неделю что-то может поменяться в игре".

    Первый матч в Афинах завершился со счетом 1:1.

    Накануне донецкий "Шахтер" одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 против итальянской "Ромы". Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист", закончился победой подопечных Пауло Фонсеки со счетом 2:1. 

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