"Шахтер" vs "Рома". Все голы и лучшие моменты матча

Донецкий "Шахтер" одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 против итальянской "Ромы".

Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, 21 февраля, закончился победой подопечных Пауло Фонсеки со счетом 2:1.

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Первыми забили гости, отличился Дженгиз Ундер на 41-ой минуте, однако уже на 52-ой минуте Ферерйра вышел один на один и сравнял счет. Вторым голом за "горняков" отметился Фред, эффектно пробив под перекладину со штрафного на 71-ой минуте.

Ответная игра пройдет в Риме 13 марта.

Как сообщало РИА Новости Украина, перед матчем "Шахтер" — "Рома" в центре Харькова произошли столкновения между фанатами команд.