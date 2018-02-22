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    "Шахтер" vs "Рома". Все голы и лучшие моменты матча

    (обновлено: )13310
    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, закончился победой подопечных Пауло Фонсеки со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в Риме 13 марта.
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    Донецкий "Шахтер" одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 против итальянской "Ромы". 

    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris
    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду

    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, 21 февраля, закончился победой подопечных Пауло Фонсеки со счетом 2:1. 

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    Первыми забили гости, отличился Дженгиз Ундер на 41-ой минуте, однако уже на 52-ой минуте Ферерйра вышел один на один и сравнял счет. Вторым голом за "горняков" отметился Фред, эффектно пробив под перекладину со штрафного на 71-ой минуте. 

    Ответная игра пройдет в Риме 13 марта. 

    Как сообщало РИА Новости Украина, перед матчем "Шахтер" — "Рома" в центре Харькова произошли столкновения между фанатами команд. 

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