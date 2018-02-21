"Шахтер" сравнял счет в матче с "Ромой"

Роман Шупенко в "Фанаты лютуют". В Харькове столкнулись болельщики "Шахтера" и "Ромы" Аргентинский нападающий донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра забил гол в ворота римской "Ромы", тем самым сравняв счет в матче Лиги чемпионов.

В конце первого тайма хавбек "Ромы" Дженгиз Ундер забил гол в ворота голкипера "Шахтера" Андрея Пятова. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Ромой" проходит в среду, 21 февраля, на стадионе "Металлист" в Харькове.

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий со своей половины поля сделал длинную передачу на ход Факундо Феррейре, который обошел футболиста из римского клуба и точно пробил под голкипером противника.

Ранее сообщалось, что согласно Единому госреестру юридических лиц, физических лиц, футбольный клуб "Шахтер" получил новую регистрацию в Мариуполе. На официальном сайте "горняков" по-прежнему значится старый адрес.