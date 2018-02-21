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    Спорт

    "Шахтер" сравнял счет в матче с "Ромой"

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    Ярослав Ракицкий со своей половины поля сделал длинную передачу на ход Факундо Феррейре, который обошел римского футболиста Манолас и точно пробил под голкипером противника.
    Шахтер сравнял счет в матче с Ромой
    sport.ua

    В Харькове столкнулись болельщики Шахтера и Ромы
    Роман Шупенко в
    "Фанаты лютуют". В Харькове столкнулись болельщики "Шахтера" и "Ромы"
    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Аргентинский нападающий донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра забил гол в ворота римской "Ромы", тем самым сравняв счет в матче Лиги чемпионов.

    В конце первого тайма хавбек "Ромы" Дженгиз Ундер забил гол в ворота голкипера "Шахтера" Андрея Пятова. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Ромой" проходит в среду, 21 февраля, на стадионе "Металлист" в Харькове.

    Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий со своей половины поля сделал длинную передачу на ход Факундо Феррейре, который обошел футболиста из римского клуба и точно пробил под голкипером противника.

    Ранее сообщалось, что согласно Единому госреестру юридических лиц, физических лиц, футбольный клуб "Шахтер" получил новую регистрацию в Мариуполе. На официальном сайте "горняков" по-прежнему значится старый адрес.

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