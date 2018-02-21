наверх
22.02.201801:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Фанаты лютуют". В Харькове столкнулись болельщики "Шахтера" и "Ромы"

    (обновлено: )68311
    По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
    Роман Шупенко в

    В среду вечером в центре Харькова произошла массовая драка футбольных фанатов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Юлия Горобец.

    По ее словам, фанаты "Ромы" и "Шахтера", которые сегодня играют на стадионе "Металлист", устроили разборки прямо в центре города.

    "С группой девчат забежали в "Кулиничи," дверь на замок, ждем полицию. Страшно. Фанаты лютуют. Надеемся, что не начнут бить окна, — написала журналистка. — Я впервые в жизни под прилавком пряталась".

    По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы, отмечает местное издание NewsRoom.

    В пресс-службе облуправления Национальной полиции заявили, что пока не получали ни сообщений о беспорядках, ни заявлений от пострадавших.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины