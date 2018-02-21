"Фанаты лютуют". В Харькове столкнулись болельщики "Шахтера" и "Ромы"

В среду вечером в центре Харькова произошла массовая драка футбольных фанатов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Юлия Горобец.

По ее словам, фанаты "Ромы" и "Шахтера", которые сегодня играют на стадионе "Металлист", устроили разборки прямо в центре города.

"С группой девчат забежали в "Кулиничи," дверь на замок, ждем полицию. Страшно. Фанаты лютуют. Надеемся, что не начнут бить окна, — написала журналистка. — Я впервые в жизни под прилавком пряталась".

По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы, отмечает местное издание NewsRoom.

В пресс-службе облуправления Национальной полиции заявили, что пока не получали ни сообщений о беспорядках, ни заявлений от пострадавших.