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    "Рома" открыла счет в матче Лиги чемпионов с "Шахтером"

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    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и римской "Ромой" проходит в среду, 21 февраля, на стадионе "Металлист" в Харькове.
    Рома открыла счет в матче с Шахтером
    sport.ua

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    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Мяч в ворота голкипера донецкого "Шахтера" Андрея Пятова в рамках матча Лиги чемпионов забил хавбек "Ромы" Дженгиз Ундер.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и римской "Ромой" проходит в среду, 21 февраля, на стадионе "Металлист" в Харькове.

    Благодаря голу на 41-й минуте дебютанта Лиги чемпионов 20-летнего турецкого хавбека Дженгиз Ундера "Рома" завершает первый тайм со счетом 0:1.

    Ранее сообщалось, что согласно Единому госреестру юридических лиц, физических лиц, футбольный клуб "Шахтер" получил новую регистрацию в Мариуполе. На официальном сайте "горняков" по-прежнему значится старый адрес.

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