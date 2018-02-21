"Рома" открыла счет в матче Лиги чемпионов с "Шахтером"

Роман Шупенко в "Фанаты лютуют". В Харькове столкнулись болельщики "Шахтера" и "Ромы" Мяч в ворота голкипера донецкого "Шахтера" Андрея Пятова в рамках матча Лиги чемпионов забил хавбек "Ромы" Дженгиз Ундер.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и римской "Ромой" проходит в среду, 21 февраля, на стадионе "Металлист" в Харькове.

Благодаря голу на 41-й минуте дебютанта Лиги чемпионов 20-летнего турецкого хавбека Дженгиз Ундера "Рома" завершает первый тайм со счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что согласно Единому госреестру юридических лиц, физических лиц, футбольный клуб "Шахтер" получил новую регистрацию в Мариуполе. На официальном сайте "горняков" по-прежнему значится старый адрес.