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    Спорт

    "Шахтер" сыграет с "Ромой" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов

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    Поединок начнется в 21.45 по киевскому времени в Харькове. По словам Паулу Фонсеки, "Рома" изменила некоторые нюансы своей игры, "инвертировав треугольник в центре".
    Открытая тренировка Шахтера перед матчем против Ромы
    shakhtar.com

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и римской "Ромой" состоится в среду, 21 февраля, на стадионе "Металлист" в Харькове.

    Поединок начнется в 21.45 по киевскому времени. 

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    Перед матчем против "Ромы" команда Паулу Фонески провела тренировку в Киеве, сообщается на сайте клуба.

    "Абсолютно нормальная ситуация. Это наш дом и стадион – нам не нужно приезжать заранее, чтобы опробовать поле и потренироваться. Здесь играем все домашние матчи, потому решили, как обычно, провести занятие в Киеве. В Лиге чемпионов это для нас не ново – мы всегда так поступаем", — ответил он на вопрос, почему открытая тренировка состоялась в столице, а не Харькове.

    По словам Фонсеки, "Рома" изменила некоторые нюансы своей игры, "инвертировав треугольник в центре".

    "Однако если говорить в общем, то я не думаю, что эти маленькие детали радикально изменят их тактику. "Рома" – сильнейший клуб с футболистами высочайшего уровня и отличным тренером. Предстоит очень сложный матч, и мы все это время к нему готовились", — сообщил главный тренер "горняков".

    Ранее сообщалось, что согласно Единому госреестру юридических лиц, физических лиц, футбольный клуб "Шахтер" получил новую регистрацию в Мариуполе. На официальном сайте "горняков" по-прежнему значится старый адрес.

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