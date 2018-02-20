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    Гендиректора "Шахтера" оштрафовали на 100 тыс грн за критику арбитра

    (обновлено: )9910
    Сергей Палкина оштрафовали на 100 тысяч гривен за фразу в адрес арбитра: "На месте Фонсеки я бы не удержался от парочки апперкотов Бойко". В ФФУ решили, что данные высказывания нарушают положения кодекса этики и честной игры Федерации футбола Украины.
    Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин
    Фото с личного архива Сергея Палкина

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Федерация футбола Украины (ФФУ) оштрафовала генерального директора футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Сергея Палкина на 100 тысяч гривен за критику арбитра Сергея Бойко, сообщает Трибуна.

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    Инцидент произошел в ходе матча 19-го тура УПЛ против луганской "Зари" (1:2). Палкин сказал: "На месте Фонсеки я бы не удержался от парочки апперкотов Бойко".

    Решение ФФУ прокомментировал секретарь Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) ФФУ Игорь Грищенко. По его словам, установлено, что высказывания Палкина нарушают положения кодекса этики и честной игры Федерации футбола Украины.

    "Мы учли пояснения гендиректора "горняков" и решили применить финансовый штраф в размере 100 тысяч гривен. Также Палкин получил предупреждение о недопустимости такого поведения в будущем. В следующий раз могут быть применены более жесткие санкции. Такой штраф – это одно из максимальных наказаний, которое может быть применено к физическому лицу – представителю клуба. Из-за того, что он гендиректор, то санкции в виде отстранения не действуют. Мы могли применить только финансовый штраф, отсюда такая значительная сумма", – сказал Грищенко.

    Ранее сообщалось, что согласно Единому госреестру юридических лиц, физических лиц, футбольный клуб "Шахтер" получил новую регистрацию в Мариуполе. На официальном сайте "горняков" по-прежнему значится старый адрес.

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