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    Соперник "Шахтера" по ЛЧ вырвался в тройку лидеров чемпионата Италии

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    Итальянская "Рома" добилась важной для себя победы в серии А. Римляне вышли на третьем место в итальянском чемпионате и в хорошем настроении приступают к подготовке к матчу против "Шахтера".
    Игроки итальянского клуба Рома
    Фото asroma.com

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Футболисты итальянской "Ромы" обыграли на выезде "Удинезе" в матче 25-го тура чемпионата Италии и вышли на третье место в таблице серии А.

    В первой победе 2018 года Шахтер отметился фантастическим пропуском мяча
    скриншот с видео
    В Дубае "Шахтер" отметился фантастическим пропуском мяча в свои ворота

    Встреча, прошедшая в Удине в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу римлян. У победителей мячи забили Дженгиз Ундер (70-я минута) и Диего Перотти (90).

    После этой победы "Рома" набрала 50 очков и обошла идущий третьим с 48 очками миланский "Интер", который еще не сыграл свой матч 25-го тура. "Удинезе" с 33 очками находится на 10-й строчке.

    В другом матче тура "Кьево" на своем поле в Вероне обыграл "Кальяри" со счетом 2:1. У победителей отличились Эмануэле Джаккерини (74) и Роберто Инглезе (76), а гости с Сардинии ответили точным ударом Леонардо Паволетти (82).

    Напомним, что "Рома" на следующей неделе проводит первый матч 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА против донецкого "Шахтера".

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