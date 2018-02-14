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    Донецкий "Шахтер" "переехал" в Мариуполь

    (обновлено: )39710
    Согласно Единому госреестру юридических лиц, физических лиц, футбольный клуб "Шахтер" получил новую регистрацию в Мариуполе. На официальном сайте "горняков" по-прежнему значится старый адрес.
    Игроки ФК Шахтер. Архивное фото
    @FCShakhtar

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, футбольный клуб "Шахтер" отныне зарегистрирован в Мариуполе.

    Как Шахтер поднял украинский флаг над Донбасс Ареной. Видео
    FC Shakhtar Donetsk/Youtube
    Как "Шахтер" поднял украинский флаг над "Донбасс Ареной"

    Ранее частное акционерное общество "Футбольный клуб Шахтер" (Донецк) числился по следующему адресу: Донецк, ул. Артема, 86-А.

    На официальном сайте "горняков" по-прежнему значится старый адрес.

    Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" во втором поединке турнира Dubai Cup победил чешскую "Славию" со счетом 3:2. "Горняки" вынуждены были отыгрываться уже после 17-й минуты встречи, когда фантастический удар со своей половины поля от Мирослава Стоха застал врасплох Андрея Пятова.

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