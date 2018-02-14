Донецкий "Шахтер" "переехал" в Мариуполь

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, футбольный клуб "Шахтер" отныне зарегистрирован в Мариуполе.

Ранее частное акционерное общество "Футбольный клуб Шахтер" (Донецк) числился по следующему адресу: Донецк, ул. Артема, 86-А.

На официальном сайте "горняков" по-прежнему значится старый адрес.

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" во втором поединке турнира Dubai Cup победил чешскую "Славию" со счетом 3:2. "Горняки" вынуждены были отыгрываться уже после 17-й минуты встречи, когда фантастический удар со своей половины поля от Мирослава Стоха застал врасплох Андрея Пятова.