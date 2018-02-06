Подруга игрока "Шахтера" поразила горячими фото с экзотических курортов

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко является одним из самых перспективных украинских футболистов в возрасте 21 года.

Его таланты успели оценить не только футбольные эксперты, но прекрасная половина человечества. Игрок официально не женат, однако постоянно проводит время с прекрасной девушкой.

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Фигуристая брюнетка публикует свои фотографии с Матвиенко в Instagram под псевдонимом Anna Shoker. Молодые люди очевидно провели зимний отпуск вместе на одном из экзотических курортов.

Напомним, что "Шахтер" вернул Матвиенко из аренды в полтавской "Ворксле". Николай попал в заявку на плей-офф Лиги Чемпионов, где в 1/8 горняки сыграют против итальянской "Ромы".

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