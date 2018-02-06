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    Фотоленты

    Подруга игрока "Шахтера" поразила горячими фото с экзотических курортов

    (обновлено: )569
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    instagram.com/anna_shoker
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    instagram.com/anna_shoker
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    instagram.com/anna_shoker
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    instagram.com/anna_shoker
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    instagram.com/anna_shoker
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    instagram.com/anna_shoker
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    instagram.com/anna_shoker
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    instagram.com/anna_shoker
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    instagram.com/anna_shoker
    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    instagram.com/anna_shoker

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    Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко является одним из самых перспективных украинских футболистов в возрасте 21 года.

    Его таланты успели оценить не только футбольные эксперты, но прекрасная половина человечества. Игрок официально не женат, однако постоянно проводит время с прекрасной девушкой.

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    Фигуристая брюнетка публикует свои фотографии с Матвиенко в Instagram под псевдонимом Anna Shoker. Молодые люди очевидно провели зимний отпуск вместе на одном из экзотических курортов.

    Напомним, что "Шахтер" вернул Матвиенко из аренды в полтавской "Ворксле". Николай попал в заявку на плей-офф Лиги Чемпионов, где в 1/8 горняки сыграют против итальянской "Ромы".

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