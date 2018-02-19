Львовские шахтеры потребовали прекратить закупки угля за границей

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Украине сложилась абсурдная ситуация, когда идут закупки угля за рубежом, а свои собственные шахты никто не развивает и отрасль бедствует.

Об этом заявил председатель Львовской территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности Украины Олег Турчин.

"Оказалось, что нашей стране наш уголь не нужен. Наш уголь мы за 600 км от Львовской области в Триполье возили, поставляли на "ДТЭК Западэнерго", но государство решило закупать уголь за границей. У меня предложение такое: принять решение — обязать ТЭС перевести блоки с антрацита на газовый уголь. Это создаст предпосылки для развития украинской угольной промышленности", — цитируют Турчина "Украинские новости".

По его мнению, сегодня нет никакой необходимости ехать за углем в Российскую Федерацию или Соединенные Штаты Америки, если в Украине — огромные запасы угля газовой группы.

"Не нужно ехать в РФ, закупать в США, у нас есть на своей земле родной уголь. Только нужно развивать добычу", — отметил Турчин.

В то же время, представители профсоюзных ячеек угольной отрасли уверены, что одной из ключевых проблем является недостаточное финансирование угольной отрасли и отсутствие средств на развитие шахт и их модернизацию.

"К чему мы ведем людей? Кто даст ответ, как будем жить? Шахтеры нищие. У нас 4 дня уже мамы приносят детей и просят кормить и одевать, потому что муж не может заработать. Нам обещали 8 млн (гривен). Их нет, на развитие деньги не выделяются, как же мы увеличим добычу? Кирками и молотками? Как же мы топчется по таким богатствам, а закупаем уголь за границей. Наши требования — выплата зарплаты и повышение тарифных ставок", — заявил председатель Селидовской территориальной профсоюзной организации Владимир Манич.

Напомним, ранее шахтеры начали проводить акции протеста на подконтрольной Киеву части Донецкой области, требуя выплаты зарплат.