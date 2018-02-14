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    Общество

    Бунт в Донбассе. Шахтеры заблокировали трассу стратегического значения

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    По данным Михаила Волынца, участники акции протеста под административным зданием ГП "Селидовуголь" не получили ответа на вопрос о выплате зарплаты и перекрыли трассу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку.
    Перекрытие автотрассы шахтерами. Архивное фото
    Громадське Червоноградське/ВКонтакте

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Шахтеры госпредприятия "Селидовуголь" днем в среду перекрыли трассу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку в Донецкой области, с требование выплатить задолженность по зарплате, движение транспорта заблокировано, сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    Шахтеры. Архивное фото
    RIA News
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    "Участники акции протеста, стихийно начавшейся под административным зданием ГП "Селидовуголь" Донецкой области с требованием выплатить задолженность шахтерам по зарплате, не получив конкретного ответа на этот болезненный вопрос, в 14:00 перекрыли автодорогу, ведущую на Курахово, Марьянку и Красногоровку и имеющую стратегическое значение, особенно для украинских военных", — написал он на странице в Facebook.

    По его словам, в это же время прекратили работу и горняки шахты "1/3 Новогродовская".

    "Они, как и участники акции протеста в Селидово, требуют выплаты задолженности по заработной плате и создания условий для стабильной работы шахты", — заключил Волынец.

    Михаил Волынец/Facebook, 14 февраля 2018

    В январе горняки на шахте "Украина" в подконтрольной Киеву части Донецкой области Украины отказались приступить к работе из-за долгов по заработной плате.

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