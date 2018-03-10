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    Михаил Волынец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 133
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    Голодовка шахтеров в Минэнерго
    Горняки трех шахт прекратили голодовку в здании Минэнерго
    23:47 01.03.2018
    110
    Профсоюзные лидеры на заседании в четверг решили обратиться к первым лицам государства с требованием об увольнении первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Галины Карп и самого министра Игоря Насалика.
    Глава профсоюза о голодающих шахтерах: двое на грани комы
    20:44 27.02.2018
    588
    Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что после осмотра врача стало известно, что двое шахтеров могут впасть в кому из-за голодовки.
    Голодающие шахтеры в здании Минэнерго
    "Не едят и мерзнут". Глава профсоюза о бунтующих шахтерах в Минэнерго
    13:18 26.02.2018
    196
    По словам Михаила Волынца, шестые сутки в помещении Минэнергоугля продолжается протестная акция шахтеров "Селидовугля". Он добавил, что некоторым горнякам понадобилась медицинская помощь.
    Перекрытие автотрассы шахтерами. Архивное фото
    Бунт в Донбассе. Шахтеры заблокировали трассу стратегического значения
    16:03 14.02.2018
    2181
    По данным Михаила Волынца, участники акции протеста под административным зданием ГП "Селидовуголь" не получили ответа на вопрос о выплате зарплаты и перекрыли трассу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку.
    Митинг военных пенсионеров под Радой
    То бунт, то стачка. Народный гнев охватил страну
    07:23 10.02.2018
    7388Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Градус протестных настроений в обществе не понижается. На митинги и пикеты выходят пенсинеры-силовики, возмущенные коммунальными проблемами рядовые украинцы, а шахтеры объявляют стачки.
    Шахта Нововолынская 9
    Волынские шахтеры объявили забастовку
    12:16 07.02.2018
    163
    По словам Михаил Волынца, шахтеры протестуют против планов бывшего советника главы Минэнерго Андрея Венгрина по реструктуризации рудника. Они считают, что это приведет к его закрытию.
    На автомобилях КрАЗ и КамАЗ спасатели буксируют на участках, сильно заметенных снегом, автовышки энергетиков в Херсонской области
    В Донбассе при столкновении автобуса с военным КрАЗом пострадали 17 шахтеров
    09:21 23.01.2018
    508
    По информации председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, дорожно-транспортное происшествие произошло возле города Белицкое Донецкой области.
    Шахта Нововолынская 9
    На Волыни шахта прекратила добычу угля из-за нехватки оборудования
    11:20 03.01.2018
    248
    Независимый профсоюз горняков Украины сообщает, что отсутствие оборудования для добычи угля стало причиной остановки шахты "Нововолынская 9".
    Украинские шахтеры
    Около 60 горняков на Волыни остаются под землей из-за долгов по зарплатам
    11:45 29.11.2017
    167Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    На шахте "Бужанская" продолжает акция протеста горянков, которые требуют выплатить им долги по заработной плате. За сентябрь они получили 10 процентов от положенных выплат.
    Шахта Бужанская в Волынской области
    На волынской шахте начался бунт
    11:09 27.11.2017
    1668
    По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, шахтеры в Волынской области из-за долгов по зарплате отказались подниматься на поверхность.
    Шахта 1/3 Новогродовская в Донецкой области
    Протест под землей. В Донбассе горняки отказались выходить из шахты
    18:58 19.10.2017
    663
    По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, на шахте "1/3 Новогродовская" 34 горняка первой смены отказываются подниматься на поверхность, требуя выплаты зарплаты.
    Протесты шахтеров под Радой
    Профсоюз горняков выведет людей на массовые протесты
    09:36 18.10.2017
    977Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    По словам главы профсоюзов Михаила Волынца, за последние несколько дней снова обострилась ситуация на шахтах государственных предприятий.
    Шахтер. Архивное фото
    Назад в 90-е. Горняки в Донбассе не выходят из шахты из-за зарплат
    08:38 09.10.2017
    1358
    По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, под землей остались более 40 горняков шахты "Капитальная" в Мирнограде Донецкой области.
    Шахта имени Капустина ПАО Лисичанскуголь
    Горняки шахты в Луганской области не выходят на поверхность, требуя зарплаты
    12:06 17.07.2017
    284
    Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отметил, что третьи сутки под землей на шахте имени Капустина остается 31 горняк.
    Шахтерская каска. Архивное фото
    В ожидании зарплаты. Волынские горняки отказались спускаться в шахту
    10:51 12.06.2017
    463
    Шахтеры "Нововолынской" получили только половину зарплаты за апрель, сообщил председатель профсоюза горняков Михаил Волынец. По его словам, руководству "Волыньугля" в ходе переговоров удалось уговорить горняков приступить к работе.
    Страйк шахтеров на Волыни
    Шахтеры Волыни идут в Киев требовать выплат зарплаты
    13:45 11.05.2017
    278Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что у горняков ГП "Шахта №1 "Нововолынская" задолженность по заработной плате более 3,5 миллиона гривен за февраль, март, апрель.
    Протесты в Кривом Роге
    Горняки в Кривом Роге перекрыли железнодорожные пути к шахтам
    13:19 11.05.2017
    1369Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    По словам главы независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, на предприятиях "АрселорМиттал Кривой Рог" начались массовые акции протеста.
    Криворожский железорудный комбинат. Архивное фото
    Протест под землей. Шахтеры Кривого Рога добились повышения зарплаты
    08:48 11.05.2017
    510
    На сайте Глобального союза IndustriALL говорится, что горняки поднялись на поверхность, но переговоры с руководством Криворожского железорудного комбината продолжаются. Окончательно вопрос решится 11 мая.
    Пикет профсоюзов под комитетом ВР
    Первомай близко. Профсоюзы готовят массовые протесты
    10:05 27.04.2017
    697
    Профсоюзы грозят массовыми акциями протеста против принятия нового Трудового кодекса. По их мнению, документ ущемляет права работников и противоречит международным нормам. В четверг они намерены пикетировать Минсоцполитики и Кабмин.
    Михаил Волынец
    Реальные причины аварии на шахте под Львовом пытаются скрыть - Волынец
    10:53 10.03.2017
    283Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Как сообщил Михаил Волынец, кабель, который был задействован к отпускной лебедке, не соответствовал правилам эксплуатации и правилам безопасности работы в шахте.
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    17:14 09.03.2018
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    07:23 10.02.2018
    7388
    Градус протестных настроений в обществе не понижается. На митинги и пикеты выходят пенсинеры-силовики, возмущенные коммунальными проблемами рядовые украинцы, а шахтеры объявляют стачки.
    Перекрытие автотрассы шахтерами. Архивное фото
    Бунт в Донбассе. Шахтеры заблокировали трассу стратегического значения
    16:03 14.02.2018
    2181
    По данным Михаила Волынца, участники акции протеста под административным зданием ГП "Селидовуголь" не получили ответа на вопрос о выплате зарплаты и перекрыли трассу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку.
    Глава профсоюза о голодающих шахтерах: двое на грани комы
    20:44 27.02.2018
    588
    Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что после осмотра врача стало известно, что двое шахтеров могут впасть в кому из-за голодовки.
    Голодающие шахтеры в здании Минэнерго
    "Не едят и мерзнут". Глава профсоюза о бунтующих шахтерах в Минэнерго
    13:18 26.02.2018
    196
    По словам Михаила Волынца, шестые сутки в помещении Минэнергоугля продолжается протестная акция шахтеров "Селидовугля". Он добавил, что некоторым горнякам понадобилась медицинская помощь.
    Голодовка шахтеров в Минэнерго
    Горняки трех шахт прекратили голодовку в здании Минэнерго
    23:47 01.03.2018
    110
    Профсоюзные лидеры на заседании в четверг решили обратиться к первым лицам государства с требованием об увольнении первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Галины Карп и самого министра Игоря Насалика.
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