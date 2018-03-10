Профсоюзные лидеры на заседании в четверг решили обратиться к первым лицам государства с требованием об увольнении первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Галины Карп и самого министра Игоря Насалика.
По данным Михаила Волынца, участники акции протеста под административным зданием ГП "Селидовуголь" не получили ответа на вопрос о выплате зарплаты и перекрыли трассу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку.
Шахтеры "Нововолынской" получили только половину зарплаты за апрель, сообщил председатель профсоюза горняков Михаил Волынец. По его словам, руководству "Волыньугля" в ходе переговоров удалось уговорить горняков приступить к работе.
На сайте Глобального союза IndustriALL говорится, что горняки поднялись на поверхность, но переговоры с руководством Криворожского железорудного комбината продолжаются. Окончательно вопрос решится 11 мая.
Профсоюзы грозят массовыми акциями протеста против принятия нового Трудового кодекса. По их мнению, документ ущемляет права работников и противоречит международным нормам. В четверг они намерены пикетировать Минсоцполитики и Кабмин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По данным Михаила Волынца, участники акции протеста под административным зданием ГП "Селидовуголь" не получили ответа на вопрос о выплате зарплаты и перекрыли трассу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку.
Профсоюзные лидеры на заседании в четверг решили обратиться к первым лицам государства с требованием об увольнении первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Галины Карп и самого министра Игоря Насалика.