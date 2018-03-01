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    Горняки трех шахт прекратили голодовку в здании Минэнерго

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    Профсоюзные лидеры на заседании в четверг решили обратиться к первым лицам государства с требованием об увольнении первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Галины Карп и самого министра Игоря Насалика.
    Голодовка шахтеров в Минэнерго
    Facebook Михаила Волынца

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Шахтеры, объявившие бессрочную голодовку в помещении Министерство энергетики в Киеве, прекратили свою акцию, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    Шахтеры
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    "Сегодня под вечер горняки ГП "Селидовуголь" прекратили голодовку. Хотя уже на железнодорожном вокзале они хотели сдавать билеты и возвращаться опять в Миненергоуголь, чтобы продолжить голодовку", — написал он в Facebook.

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    Волынец добавил, что профсоюзные лидеры на сегодняшнем заседании Совета глав НПГУ решили обратиться к президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады с требованием об увольнении первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Галины Карп и самого министра Игоря Насалика.

    "Надеюсь, что завтра (2 марта — Ред.) будет перечислено 10 млн грн на счет госпредприятия "Селидовуголь" на зарплату горнякам. Если же этого не произойдет, то вместе с представителями НПГУ, которые еще остаются в Киеве и представителями общественности, сами зайдут в министерство вместо голодающих ", — заявил глава профосоюза.

    Facebook Михаила Волынца
    Комментарий Михаила Волынца

    Напомним, 21 февраля горняки трех шахт объявили бессрочную голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности. Они требовали погашения всей задолженности по заработной плате.

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