Директор одесского лагеря, в котором сгорели дети, объявил голодовку

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Приморский суд Одессы оставил директора детского лагеря "Виктория", в котором произошел смертельный пожар, под арестом еще на 60 суток. В ответ на это Петрос Саркисян объявил голодовку, передает "Думская".

Напомним, пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. В результате происшествия погибли трое воспитанниц танцевального коллектива "Адель". Пожарная сигнализация в учреждении была отключена, и первые полчаса огонь пытались потушить своими силами. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС обнаружили практический пустой пожарный водоем и неработающий гидрант.

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"Судья — вы заангажированный. Вам дали достаточно доказательств. Из меня сделали козла отпущения. Я официально заявляю о голодовке против судебно-прокурорского беспредела, который творится сейчас и в этом суде. Ко мне присоединяются в СИЗО мои сокамерники. Родители, а вы — инструмент этого беспредела",- заявил в суде Саркисян.

На днях сообщалось, что следствие получило результаты пожарно-технической экспертизы сгоревшего спального корпуса детского лагеря "Виктория" в Одессе. По словам специалистов, пожар был настолько сильным, что почти все свидетельства просто сгорели и точную причину установить невозможно.

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Ранее назывались три предварительных версии пожара: нарушение правил пожарной безопасности, поджог и возгорание из-за электрических приборов. Позже возможность намеренного поджога исключили.