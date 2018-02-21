Шахтеры из Донбасса объявили голодовку в здании Минэнерго

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Шахтеры госпредприятия "Селидовуголь" в Донецкой области объявили бессрочную голодовку в здании Министерства энергетики и угольной промышленности, они требуют погасить задолженность по зарплате, сообщил в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Горняки настаивают на погашении всей задолженности по заработной плате. Учитывая инфляционные процессы, они также призывают повысить тарифные ставки. А еще требуют "вернуть украденные запасы" и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами ГП "Селидовуголь", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

Ранее горняки неоднократно устраивали забастовки с требованием выплатить им заработную плату. Вице-премьер Украины Владимир Кистион на прошлой неделе сообщил, что более 13 миллионов долларов поступили на казначейские счета государственных угольных предприятий для выплат долгов по зарплате шахтерам. Позже Волынец сообщил, что горняки начали получать заработную плату.