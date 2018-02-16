Власти направили 365 млн грн на выплаты долгов шахтерам

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. На казначейские счета государственных угольных предприятий поступило 365 миллионов гривен для выплаты долгов по зарплате, сообщил на своей странице в сети Facebook вице-премьер-министр Владимир Кистион.

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"Благодарю Министерство финансов Украины, Антимонопольный комитет Украины и Министерство энергетики и угольной промышленности Украины за оперативное выполнение поставленных вчера задач. 365 млн. гривен только что поступили на казначейские счета государственных угольных предприятий для выплаты зарплатной задолженности шахтерам за предыдущие годы", — написал Кистион.

Напомним, ранее шахтеры начали проводить акции протеста на подконтрольной Киеву части Донецкой области, требуя выплаты зарплат.