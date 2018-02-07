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    Общество

    Волынские шахтеры объявили забастовку

    (обновлено: )11720
    По словам Михаил Волынца, шахтеры протестуют против планов бывшего советника главы Минэнерго Андрея Венгрина по реструктуризации рудника. Они считают, что это приведет к его закрытию.
    Шахта Нововолынская 9
    Фото Независимого профсоюза горняков Украины

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что шахтеры одной из шахт в Волынской области объявили забастовку.

    Шахтеры
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    "Сегодня утром горняки шахты №9 "Нововолынская" отказались приступать к работе", — приводит сайт профсоюза слова Волынца.

    По его словам, горняки протестуют против планов бывшего советника главы Минэнерго Андрея Венгрина по реструктуризации рудника.

    Как отмечается, шахтеры считают, что это приведет к закрытию рудника.

    "№9 "Нововолынская" — единственная шахта на Волыни, которая имеет три действующих скамьи. Подготовленных запасов угля хватит на десять лет стабильной работы. Своими действиями горняки борются не только за сохранение рабочих мест, но и отстаивают энергетическую безопасность государства. Также они требуют погашения задолженности по зарплате", — заявил Волынец.

    В январе протест устроили горняки на шахте "Украина" в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Они отказались приступить к работе из-за долгов по заработной плате.

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