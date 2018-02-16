Минфин объяснил, почему задержаны выплаты бастующим в Донбассе шахтерам

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Минфин занимается решением вопроса о перечислении зарплат бастующим шахтерам, однако из-за проволочек согласований между ведомствами выплаты задерживаются, следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства.

Ранее профсоюз сообщил, что горняки уже вторые сутки продолжают акции протеста на подконтрольной Киеву части Донецкой области, требуя выплаты зарплат. Накануне шахтеры перекрывали дороги на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

"Министерство финансов приобщено к решению проблемы с долгами по выплате заработной платы перед шахтерами государственных шахт… Отрабатываются неотложные меры для осуществления платежей", — говорится в сообщении.

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Как поясняет ведомство, задержка выплат связана с бюрократическими проволочками. В четверг минфин получил паспорт по соответствующей бюджетной программе от Минэнергоугля. Утверждение паспорта является одним из необходимых условий для осуществления платежей государственной казначейской службой. По данным ведомства, паспорт был рассмотрен в экстренном порядке и уже утвержден.

Facebook Mykhailo Volynets Забастовка шахтеров в Донецкой области

"Ситуация с задолженностью по выплатам заработных плат шахтерам является недопустимой. Минфин подключился, чтобы помочь решить проблему в экстренном режиме", — отметил министр финансов Александр Данилюк.

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Ведомство пояснило, что согласно закону, необходимо еще согласование с антимонопольным комитетом относительно помощи государственным угледобывающим предприятиям, в том числе на выплату заработной платы шахтерам.