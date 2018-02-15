Спустя четыре года. "Йолка" Януковича стала лесом Порошенко

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Музей Майдана и Порошенко

В Киеве в преддверии четвертой годовщины расстрелов на Майдане власти решили открыть выставку проектов Мемориала Героев Небесной сотни и музея Революции Достоинства. В церемонии принял участие и глава государства Петр Порошенко.

"20 февраля 2018 года, на следующей неделе, авторитетное жюри определит проект-победитель в номинации "Мемориал Героев". А в июне оно объявит результаты конкурса "Музей Революции Достоинства". Могу сообщить, что на участие в конкурсе поступило больше 60 заявок из 12 стран мира и Украины", — рассказал Порошенко, выступая в центре Киева.

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По его словам, технический комитет конкурса из этих 60 отобрал 28 работ в двух номинациях – и для мемориала, и для музея.

"До 18-20 числа тысячи киевлян смогут выразить свое мнение по поводу представленных проектов. Эта выставка демонстрирует девять высокопрофессиональных проектов, представленных анонимно. Для того, чтобы вы высказались и сказали: мне больше нравится этот символ", — сказал он.

Порошенко заявил, что рад тому, что "общественность долго, до хрипоты спорила, какими должны быть мемориал и музей".

Участники конкурса проектов ранее должны были представить предложение мемориального пространства в память о героях Небесной сотни и разработать проектное предложение здания музея Революции Достоинства (музей Майдана), который должен иметь музейную и культурно-просветительскую функции, разработать общественное пространство как составную мемориально-музейного комплекса.

Отметим, что участок проектирования мемориально-музейного комплекса расположен в центральной части Киева, на Аллее Героев Небесной Сотни. В целом же государственным бюджетом в 2018 году на строительство Музея Майдана в Киеве запланировано около 20 млн гривен. Финансирование будет осуществляться исключительно за счет государства.

Что происходит с Майданом

На фоне громких заявлений Порошенко презентация все же не обошлась без скандала. К сегодняшнему мероприятию в центр Киева по обычной практике стянули силовиков — вход на Майдан был ограничен работниками правоохранительных органов. Желающие увидеть проекты будущего музея должны были пройти через рамку металлоискателя, а также предоставить личные вещи для досмотра. Пользователи Facebook также публиковали видео своих попыток пройти на Майдан.

Фото Киевсовет Металлические конструкции на Майдане Незалежности в Киеве Однако больше всего вопросов у киевлян возникло в связи с появлением на Майдане задолго до мероприятия металлических конструкций с флагами Украины. СМИ сообщали, что работники, монтирующие загадочные конструкции, не знали об их предназначении. От этих конструкций открестились и в Киевской городской государственной администрации.

Наряду с этим на сайте Киевского горсовета появилась петиция о демонтаже металлических конструкций с презентацией музея Майдана.

"Металлические конструкции, которыми в последние недели захламили Майдан Независимости, являются демонстрацией жлобства в отношении жителей и гостей города. Использование при этом национальной символики является откровенным актом негодяйства относительно Майдана и глумление над памятью Героев Небесной сотни", — указывали авторы петиции.

Впрочем, пока что убирать эти металлические щиты с флагами никто не спешит.

Новая "йолка"?

Напомним, что своеобразным символом протестов Евромайдана, о которых в четверг вспоминал президент, стала новогодняя елка. Тогда разгон протестующих 30 ноября 2013 года на Майдане состоялся под предлогом установки новогодней елки, а уже вече 1 декабря тогда началось с ее захвата митингующими — элементы елка разобрали, а на железный каркас прицепили флаг Евросоюза и два венка, позднее обклеив ее разнообразными плакатами. Вскоре разобранным элементам главной новогодней елки страны (на которую потратили 3 млн гривен — Ред.) нашли практическое применение – ими баррикадировали все подъезды к Майдану. После Евромайдана в СМИ появилась информация, что знаменитую елку сдали в результате на металлолом.

С протестами связана и установка на Майдане в первых числах февраля упомянутых выше металлических конструкций с флагами Украины, так как они появились в центре столицы аккурат накануне акций протеста бывшего грузинского президента и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. Опальный политик тогда заявил, что власть пытается помешать ему таким образом провести акцию протеста.

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"На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену и людям негде было стоять. Это все показывает, насколько слаба власть и перепугана. Сам Порошенко перепуган", — аргументировал Саакашвили. Запланированный на 4 февраля марш сторонников Саакашвили в итоге состоялся, а его участники прошли к Европейской площади, где затем прошел митинг.

Вместе с тем, как известно, 12 февраля Саакашвили выслали в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал в Украину, прорвав кордоны пограничников и. Однако на 18 февраля в Киеве и других городах Украины запланированы акции протеста его сторонников, а столичный митинг должен начаться на заставленном железными конструкциями Майдане.

По данным материалов открытых источников интернет