Обман = грех. О цене слов Порошенко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Закончить АТО за несколько дней, опустить доллар до отметки в 10 гривен, продать Roshen, обеспечить свободу слова журналистам, защитить церковь — все эти предвыборные обещания президента Петра Порошенко знакомы каждому украинцу. Не меньшее пустословие глава государства позволял себе и после торжественной инаугурации. Давать слово и тут же брать его назад — стало чем-то вроде визитной карточки Петра Алексеевича.

Но если раньше между клятвами Порошенко и игнорированием проходило какое-то время, то теперь президент превосходит сам себя. Из последнего — обещание не трогать грузинского экс-президента Михаила Саакашвили и его же выдворение из Украины спустя три часа после словесных гарантий.

О том почему понятие "слово чести" в украинской политике становится пустым звуком в интервью РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

— Сегодня стало очевидным то, во что многие не верили в 2014-м году. Когда Петра Порошенко только избирали на президентский пост, мне приходилось многим говорить о том, что этот политик — настоящий хозяин своего слова. В смысле — слово дал, слово взял. Крайнее лицемерие, цинизм и обман на ряду с выдающимися способностями бизнесмена — этого у Порошенко не отнять. Говорим одно, а делаем другое — абсолютно нормальная практика для нынешнего президента Украины. По другому Порошенко никогда себя не вел, да и уже не сможет. Язык Петру Алексеевичу дан, чтобы скрывать свои искренние намерения и желания. В случае с выдворением Саакшвили, конфликт перешел на "личняк". Я думаю, что Порошенко не простил грузину известную песню о шоколадном короле.

Петр Алексеевич и до президентства отличался умением "кидать" партнеров?

— Да, это его стиль. Лебезить перед вышестоящим, растереть в порошок нижестоящего, обмануть ближнего — деловой стиль в исполнении Петра Порошенко. Возьмите предвыборную программу президента и вы увидите, что девяноста процентов его обещаний так и остались обещаниями. Начиная от тысячи гривен каждому участнику боевых действий на Донбассе и заканчивая сроками завершения АТО. Петру Алексеевичу абсолютно безразлично, что о нем подумают. Ему важно сейчас и сегодня пройтись по ушам, это Порошенко делает профессионально.

Читайте также: Супрун начинает новый эксперимент над украинцами

Почему понятие "слово чести" стало в украинской политике пустым звуком?

— Мораль и украинский политикум — диаметрально противоположные вещи. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко — самый красноречивый этому пример. В Украине эти тенденции дошли до радикально безобразных форм. Политики предельно откровенны в своем цинизме.

Это сугубо украинская или общемировая тенденция?

— В западной традиции придерживаются нормы о том, что договора должны выполнятся. Если ты что-то пообещал, то должен это сделать. В противном случае деклассируешься из политики. Откровенный обман, как это практикуется в Украине — это смертный грех. Такие политики становятся в Европе нерукопожатными. В украинской политике больше византийщины, чем обещанной жизни по-новому.

Как на Западе воспринимают постоянные "кидалово" в исполнении Петра Порошенко?

— Украинскому президенту теперь только и остается, что ездить на Венский бал. Больше его нигде не хотят.