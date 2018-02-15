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    Киев

    От Киевсовета требуют убрать презентацию музея Майдана

    (обновлено: )30150
    Авторы петиции о демонтаже конструкций указывают, что "металлические конструкции, которыми в последние недели захламили Майдан Независимости, являются демонстрацией жлобства в отношении жителей и гостей города".
    Металлические конструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    Фото Киевсовет

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция о демонтаже металлических конструкций с презентацией музея Майдана.

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    На момент публикации петиция набрала 56 голосов из 10 тысяч необходимых для дальнейшего рассмотрения.

    "Металлические конструкции, которыми в последние недели захламили Майдан Независимости, являются демонстрацией жлобства в отношении жителей и гостей города. Использование при этом национальной символики является откровенным актом негодяйства относительно Майдана и глумление над памятью героев Небесной сотни", — указывают авторы петиции.

    Утром в четверг в Киеве состоялась презентация проекта Музея Майдана, в которой принял участие президент Украины Петр Порошенко.

    Напомним, что на 18 февраля в Киеве и других городах Украины запланированы акции протеста сторонников Михаила Саакашвили, депортированного из Украины спецназом Госпогранслужбы. Киевский митинг должен начаться на Майдане Незалежности.

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