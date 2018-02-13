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    Депортация Саакашвили серьезно вредит делу о расстрелах на Евромайдане - ГПУ

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (908)

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    Прокурор ГПУ Алексей Донский сообщил, что ведомству крайне важно было допросить Михаила Саакашвили и сам допрос по делу Евромайдана был назначен на вторник, 13 февраля.
    Михаил Саакашвили выступает на митинге в центре Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, лидер "Движения новых сих" Михаил Саакашвили был важным свидетелем по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Саакашвили во вторник планировали допросить в Святошинском районном суде Киева, заявил прокурор ГПУ Алексей Донский.

    Как объяснил прокурор, усилиями стороны защиты к материалам суда был добавлен документальный фильм, снятый в 2017 году итальянским военным корреспондентом Джианом Микалессином для канала "Canale 5". Согласно собранной автором информации, некие лица, которые представились как граждане Грузии Коба Нергадзе, Александр Ревазишвили и Залоги Кваратескелия, заявили, что именно они выполняли приказ о расстрелах протестующих на Майдане Независимости зимой 2014 года. Двое из них, рассказывая свою версию событий, упоминают Михаила Саакашвили, причисляя его к организаторам расстрелов.

    Прокуратура провела собственную проверку и допросила Саакашвили в рамках досудебного расследования. По итогам допроса было установлено, что приведенные в фильме "факты" не имеют под собой никакого реального основания, отметил Долинский.

    "Мы по этому поводу вызвали во время досудебного расследования для проведения допроса Саакашвили, он появился и предоставил нам подробные показания, которые опровергают эти факты, он привел конкретные детальные моменты, которые позволяют на утверждать, что этот фильм не имеет под собой никаких реальных оснований", — цитирует "112 Украина" прокурора.

    Защитники "Беркута" поставили перед судом вопрос о допросе лиц, появившихся в фильме. Именно поэтому было крайне важно допросить Саакашвили именно в суде, и он дал согласие быть на заседании и давать показания по крайне важным для дела обстоятельствам, отметил Долинский.

    "Поэтому у нас вызывает серьезное возмущение то обстоятельство, что этот допрос был сорван. Защита "Беркута" пыталась его не допустить, суд удовлетворил наше ходатайство о его проведении, и сейчас менее чем за сутки до его проведения он срывается," — заявил прокурор.

    Он уточнил, что в дальнейшем будут приниматься меры для того, чтобы допрос все-таки состоялся, возможно в видеорежиме, однако все необходимые юридические процедуры займут как минимум три-четыре месяца. Кроме того, неизвестно, согласится ли Саакашвили продолжать давать показания, находясь в другой стране.

    Накануне Саакашвили выслали в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания Администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. Лидер "Движения новых сил" уже сообщил, что не будет просить у Польши политического убежища.

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    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили. Грузия также отправляла в Польшу запрос на экстрадицию Саакашвили в 2017 году.

    Ранее политический аналитик Дмитрий Корнейчук заявил, что Михаил Саакашвили являлся проектом Администрации президента Украины, который АП решила закрыть после провала ряда задач, одна из которых — "втянуть в свои фейковые акции протеста Тимошенко с целью ее дискредитации".

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