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    Корнейчук об "изгнании" Саакашвили: Банковая закрыла шоу "Миша-оппозиционер"

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (892)

    (обновлено: )80753
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук обратил внимание на то, что в день выдворения Михаила Саакашвили из Украины в Польшу не последовала реакция Госдепа и посольства США.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является проектом Администрации президента Украины, который АП решила закрыть после провала ряда задач, одна из которых — "втянуть в свои фейковые акции протеста Тимошенко с целью ее дискредитации".

    Накануне бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно прорвался в Украину через кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Саакашвили уже заявил, что намерен вернуться в Украину и найдет способ это сделать.

    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
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    "Итак, ряд моментов по итогу закрывшегося из-за низких рейтингов шоу Банковой "Миша-оппозиционер". 1) Мы не увидели в день "изгнания" (реадмиссии) Саакашвили никакой реакции Госдепа и посольства США. Это подтверждает мой тезис о том, что Саакашвили — это проект Банковой, который сама Банковая решила закрыть. И Вашингтон в эту дешевую клоунаду не лезет, прекрасно зная, что Саакашвили никакого отношения не имеет к реальной оппозиции", — написал эксперт на своей странице в Facebook.

    Второй причиной "скоропостижного отбытия Саакашвили" Корнейчук назвал "провал одной из его основных задач".

    "А именно — втянуть в свои фейковые акции протеста Тимошенко с целью ее дискредитации. По типу тех провокаций, которые были устроены возле Октябрьского дворца в конце прошлого года. Планировалось показать на всю страну неадекватность и радикализм любой протестной деятельности в стране. Одновременно обвинив протестующих в том, что за ними стоит Кремль. И привязать к Москве Тимошенко", — добавил он.

    Корнейчук считает, что Саакашвили провалил свою задачу еще на этапе "прорыва" из Польши, когда Тимошенко быстро поняла, что речь идет о "договорняке" с Банковой.

    "Иначе бы никто его в страну не пропустил. Поэтому с сентября Тимошенко не участвовала в фейковых протестах Саакашвили. Как тот ее не звал", — заключил эксперт.

    Дмитрий Корнейчук/Facebook, 13 февраля 2018

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